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Жители в шоке: Во Владивостоке сносят популярный рынок
Жители пока не знают радоваться или сожалеть о том, что закон восторжествовал
Карбышевский рынок во Владивостоке существовал около двадцати лет, сначала во временном варианте, затем в капитальном. Он был построен на участке примерно в 1,3 га, закрепленном за Дальневосточным государственным гуманитарно-техническим колледжем. Сейчас рынок сносится, сообщает газета «Золотой Рог».
Начало работам по демонтажу строений было положено в конце 2016 года, когда судебные приставы Первореченского района приступили к выполнению решения Арбитражного суда Приморского края, предписавшего убрать рынок, поскольку он оказался в охранной зоне ЛЭП. Почему строительство рынка много лет тому назад как-то было согласовано в неположенном месте – непонятно, но в последнее время этот процесс ускорился.
Сначала здесь были убраны павильоны, торговавшие в основном промтоварами, а в настоящее время завершается снос строений, в которых продавалось продовольствие. То, что снос затянулся более, чем на два года, судебные приставы объясняют неподчинением закону руководительницы компании ООО «ВостокТоргСервис», являвшейся собственником рынка. Однако под угрозой привлечения к уголовной ответственности в конце прошлого года владелец начал демонтаж конструкций основного здания рынка. Сейчас он завершается, и на очереди – ряд мелких строений.
Жители БАМа, которым рынок был удобен и к которому люди привыкли - многие и квартиры в районе покупали, принимая во внимание эту доступную опцию, пока еще находятся в шоковом состоянии. Многие жители, кого удалось опросить, начинали свою речь: "Мы в шоке...". Они просто не знают, что теперь делать. А пожилые люди, мамочки, инвалиды, которым нелегко даются несколько сот метров до района «Стройматериалов», где есть подобная торговая зона, просто откровенно расстроены и возмущены.
Напомним, так в свое время поступили и с рынком возле стадиона "Строитель" на Столетии. Люди заселяли микрорайон, где был в шаговой доступности довольно бюджетный рынок, который пользовался огромной популярностью, но его снесли, несмотря на негодование жителей. На его месте вырост очередной торговый центр, так "необходимый" жителям микрорайона. Кроме того, здесь даже отделение почты ликвидировали. Старожилы спрашивают: что на очереди - поликлиника, школа? В итоге, казалось бы, престижный район превращается по меньшей мере в "так себе".
Что в будущем появится на месте рынка на БАМе – пока непонятно, жители боятся, что здесь начнут строить очередной торговый центр, который, конечно же, не заменит рынка. В администрации города ответили, что освобождаемая от рынка территория находится в ведении края. Но вряд ли правильно ее возвращать колледжу, который не смог использовать находившиеся здесь ранее стадионы и спортплощадки под занятия физкультурой и спортом, когда этот учебный комплекс был построен в начале 1980-х годов.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним15:40, 06.02.2019#
Огромный микрорайон остался без доступного рынка! Сама там живу. РЕМИ - помойка. Сотка с запредельными ценами. А на месте рынка на Строителе поставили огромный фитнес центр с космической ценой абонемента (сейчас по акции 27 тыс. на год, а с марта 52 тыс. на год. Наверное для пенсионеров)))). Я работаю и то позволить себе не могу. А вот рынок всем нужен был. Земля городская, а строят не для людей, а непонятно для кого.
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ВСЁ в городе должно принадлежать ГОРОДУ (кроме частных строений) , а не краю.