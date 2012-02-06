Владивостокский Градосовет был строг и принципиален

Проект строительства большого футбольного стадиона в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке был вынужден отвергнуть на минувшей неделе городской совет. Принципиальным для такого решения был не сам проект, его качества и достоинства, а само место, на котором предлагалось его построить.

Как прокомментировал это решение член градосовета Виталий ВОЛЬТЕР, было много причин, чтобы отвергнуть эту площадку, – это и санитарное состояние территории, и близость вагоно-пассажирского депо и станции Первая Речка. Но главное – слишком мало здесь территории под такой объект.

В прежних генпланах Владивостока предусматривались вынос нефтебазы из района станции Первая Речка и организация спортивно-парковой зоны, начиная от железнодорожной петли с одной стороны путепровода и до самого моря – по другую сторону. Из этого района должна была выноситься вся промышленная застройка. И при таком решении размещение здесь стадиона было бы вполне возможно, поскольку за счет выноса нефтебазы здесь можно было бы решить целый комплекс общегородских проблем. Но, по мнению Виталия Александровича, стадион на 15 тысяч зрителей уже через 30 лет может оказаться устаревшим решением. Поэтому проект должен учитывать перспективу быстрого роста Владивостока.

Хотя в последнем генплане города территория нефтебазы рассматривается как «зеленая», реальность такова, что она вряд ли в близкой перспективе будет перенесена в иное место, тем более недавно здесь была проведена реконструкция. А соседство с таким опасным объектом стадиона недопустимо.

- Представьте, что 15 тысяч зрителей после окончания матча должны разъезжаться с этой территории, - предлагает Виталий Вольтер. - Проектом предлагается выезд от стадиона на Некрасовский путепровод, и даже если всего четверть зрителей приедут на матч на своих машинах, то ситуация на нем окажется пиковой.

Членами градосовета было предложено найти под стадион другую площадку – более удачную для реализации проекта. В частности в районе б. Патрокл, мыса Кунгасного на одном из рекультивируемых золоотвалов ТЭЦ-2, на насыпной территории в Амурском заливе в районе Второй Речки, на Спутнике, хотя в том месте под стадион пришлось бы использовать дефицитные для города земли сельхозназначения.

Не повезло на градосовете и второму проекту, который был предложен собственником Некрасовского рынка ООО «Владторгсервис». Вариант его модернизации вызвал категорические возражения по причине «вымывания» из городской инфраструктуры рынков с относительно доступными ценами на продукты питания. Появившиеся на месте баляевского рынка торговый центр «Бачурин», перестройка Первореченского рынка и пр. показывают, что реализация во Владивостоке серьезного проекта на месте социального дешевого рынка является для него смертельным приговором. Цены сразу подскакивают и бьют по карману пенсионеров и малоимущих, которые привыкли пользоваться рынком. Опять же для того чтобы новым торговым центром на месте Некрасовского рынка могли бы активно пользоваться более состоятельные горожане, здесь требуется крупная парковка, а места под нее нет. Да и к саммиту вряд ли собственник успел бы провести серьезную реконструкцию.

В итоге градосовет предложил сделать мелкий косметический ремонт рынка. При этом определенный порядок должен быть наведен внутри общего помещения, а, чтобы рынок и снаружи выглядел подобающе, главному художнику города Павлу ШУГУРОВУ было предложено найти идеи чисто декорационного характера.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».