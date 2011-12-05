Дальневосточные консервы из сайры рискуют потерять своего потребителя

Еще недавно самые популярные в России консервы «Сайра в собственном соку» и «Сайра в масле» рискуют потерять своего массового потребителя. И речь идет не только о снижении качества продукции в консервных банках, а о реальном недовложении рыбы в банку.

На прошлой неделе в электронном издании ZRPRESS.ru эта тема была поднята впервые. Напомним, что в редакцию «ЗР» поступили результаты независимого исследования консервов из сайры, которые выявили массовый обман потребителя. В лаборатории проверили 14 банок дальневосточных производителей, в том числе – «Деликон», «Рыбозавод Большекаменский», «Приморрыбснаб», «Юнион Траст», «Морепродукт», ЗАО «АПК Славянский 2000», рыбокомбинат «Островной», «Дальморепродукт» и еще нескольких импортных поставщиков. Результаты исследования шокировали. В большинстве случаев производители недокладывали в банку рыбу, предпочитая наполнить тару обыкновенной водопроводной водой.

Считается, что в нормальных банках сайры должно быть более 200 г, но выяснилось, что в консервах особо «экономных» производителей не хватало до 70 граммов!!! Например, 140 граммов рыбы оказалось в консервной банке, произведенной «Юнион Траст» по заказу «Континент ДВ». Переработчики рыбозавода «Большекаменский» расщедрились на 164 г. В сайровых консервах компании «Деликон» реальный вес рыбы в банке составляет 177 граммов, в продукции производителя из Таиланда, использующего торговую марку «Фортуна», - 160 г, в банке ОАО «Морепродукт» – 137 г.

Обнародованная информация вызвала неоднозначную реакцию как среди производителей, так и экспертов. Нарушения ГОСТа вроде бы как нет. Начальник отдела маркетинга компании «Деликон» Игорь АНДРЕЙКИН утверждает, что не важно, сколько производитель кладет рыбы в банку. По его словам, нормативная документация (ГОСТ) не регламентирует содержание рыбы в банке, а только нормы закладки рыбы по высоте и размеру. Представитель компании «Деликон» не согласился и с результатами экспертизы: «По технологической закладке на 250-граммовую банку мы кладем 244 г рыбы и 5 г соленного раствора и специй. Почему экспертиза установила, что рыбы всего 177 г (71%), непонятно. Возможно, уварилась».

Однако сколько, по их расчетам, должно быть рыбы в банке, представитель производителя не захотел уточнять. Представители компаний, где рыбы меньше всего, комментировать ситуацию отказались. Руководство либо занято, либо в командировках.

А вот эксперты по сертификации считают, что сегодня есть определенный провал в законодательстве. Но, по их словам, если соблюдать все требования ГОСТа продукция всегда будет качественной, при этом не важно, из парного или свежезамороженного сырья она произведена. «Соответствие продукции ГОСТу выясняется, если провести анализ укладки. Куски рыбы и филе-кусочки плотно уложены поперечным срезом к донышку и крышке банки. Высота кусков, филе-кусочков или порций рыбы должна быть равна внутренней высоте банки или быть на 4-5 мм ниже ее», - заявили «ЗР» в лаборатории «Восток-Тест».

Однако почему производитель должен соблюдать этот показатель? По словам представителя ООО «Приморский центр сертификации» Александра ФЕЙГИНА, законодательная база весьма расплывчата. «Это требование ГОСТа не подлежит обязательному исполнению. Качество продукции и количество рыбы в банке зависят от качества сырья. Сегодня большинство производителей испытывают дефицит сырья, ведь сайровые уловы российских рыбаков не покрывают потребности производителей консервов. Однако все равно производители обязаны контролировать качество своей продукции, тем более у них есть специализированные лаборатории».

Другие эксперты также указывают на то, что «махинации», скорее всего, обусловлены наличием сырья и его стоимостью.

Внутренний рынок России в последние годы «съедает» более 100 тысяч тонн сайры. Последние годы российские рыбаки вылавливали менее 50 тысяч тонн в год, особенно неудачными оказались сайровые путины в последние два года. В этом году ситуация чуть лучше - уже добыли 62 тысячи тонн. Однако, по мнению аналитиков, емкость рынка увеличивается, и россияне в этом году съедят 110 тыс. тонн сайры в виде консервы. Или ухи из сайры?

Консервы – продукция массового спроса, рассчитанная на не самые обеспеченные слои населения. Привлекательность этого рынка привела к тому, что в последние годы на него стали выходить небольшие компании-производители. Тягаться с крупными компаниями, которые к тому же сами ловят сайру, им трудно. И чтобы отвоевать хоть небольшую долю рынка, они идут на значительное снижение цены в ущерб качеству. В чью–то «светлую» голову и пришла мысль, что неплохо заработать можно просто, если «немного» сэкономить на сырье.

Досье "ЗР"

Сегодня на рынке сайровых консервов три основных игрока. Компании «Дальморепродукт», «Примрыбснаб», рыбокомбинат «Островной». По оценкам экспертов, эти компании закрывают до 80% рынка.

«Недовложение рыбы позволяет получить большую прибыль, экономя на сырье, - считает генеральный директор компании «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ. – Добросовестные производители проигрывают. Мы, закладывая рыбу в банку под завязку, не можем себе позволить продавать ее по себестоимости. Поэтому наши консервы дороже на 20% тех, кто на несколько рублей снижает отпускную цену банки и экономит в два раза больше, недокладывая и половины сырья. Оптовики же быстрее реагируют на низкую цену, нежели на качество и соотношение рыбы и бульона. Многие розничные сети и оптовые торговые компании также ориентируются исключительно на цену».

Чтобы понять разницу цен, приведем следующие цифры. Банка качественной консервы из сайры (мы имеем в виду банку, где рыбы больше 200 г) обойдется московскому оптовику от 33 до 27 руб. В торговой сети «Реми» во Владивостоке сайра других производителей продается по цене 29 руб. Есть несколько вариантов этого ценового парадокса. Небольшое рыбоперерабатывающее предприятие решило играть в ценовые войны с пулом производителей, «держащим» рынок, либо они просто «экономят» на сырье. Понятно, что первый вариант - из области фантастики. Второй вариант более реалистичен.

«Проблема недовложений нам известна, - отметил начальник отдела производства управления рыбного хозяйства администрации Приморского края Сергей ОТЛЕТОВ. – Я не могу комментировать качество продукции, так как это обязанность Роспотребнадзора. Однако из всех производителей сайры только две компании «Южморрыбфлот» и «Нива-К» («Деликон») подали заявки на участие в программе поддержки рыбопереработчиков в Приморском крае».

«Этот факт очень легко объясняется, - признался в конфиденциальном разговоре один из производителей. – Субсидия по программе 50 копеек на банку, при этом нужно показать нарастающий выпуск и «белую» зарплату. Экономя на сырье, производитель может получать от 3 до 6 руб. на банку. Возможно, это болезнь роста компаний. Большинство производителей делают настоящее хорошее дело, они кормят страну. Скорее всего, по мере увеличения объемов продаж компании перестанут заниматься недовложениями, так как будут дорожить репутацией. Но есть и другой сценарий. Если это приобретет массовый характер, то тогда другие производители могут также начать заниматься «экономией». В итоге общими усилиями подорвут рынок, так как потребители разочаруются в любимой сайре», - считает наш собеседник.

Безусловно, развитие береговой переработки и консервного производства - это не только рыбный бизнес. Почти все предприятия этой сферы градообразующие: «Южморрыбфлот» - поселок Южно-Морской, «Нива-К» - Кировка, «Юнион –Траст» - поселок Козьмино, ЗАО «АПК Славянский» - Хасанский район, «Морепродукт» - поселок Анна. За каждым производством стоит судьба прибрежных поселков и их жителей. Именно поэтому консервные перерабатывающие производства были поддержаны краевыми властями.

Вот только теперь у береговых предприятий появилась другая угроза – самим угробить рынок.

Виталий МОРОЗОВ, «Золотой Рог».