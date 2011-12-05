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«Приморский кондитер» открывает новые магазины
На календаре – последний месяц года. В это сложное, но интересное время, почти каждый житель планеты на какой-то миг входит в образ Деда Мороза и начинает составлять список подарков, среди которых очень важное место занимают сладости. Шоколад и конфеты в праздничной упаковке – один из основных признаков Нового года (после елки и самого Деда Мороза, разумеется).
Набирает обороты традиционный предновогодний ажиотаж, и пора отправиться туда, где выбор подарков наиболее широк, а именно – в магазины фабрики «Приморский кондитер».
В нынешнем году Дедам Морозам (как корпоративным, так и обыкновенным домашним), проживающим в районе от Молодежной до Второй Речки, повезло в особенности – 2 декабря на проспекте 100 лет Владивостоку, 46 открылся новый фирменный магазин «Приморский кондитер» - он расположен между остановками «Пр-т 100 лет Владивостоку» и «Фирсова» по соседству с магазином «Ветеран».
В просторном торговом зале представлен полный ассортимент фабрики, а также более 60 видов новогодних подарков для детей и взрослых. Здесь есть все, что душе угодно: подарки маленькие и большие, в традиционной картонной упаковке и в упаковке «мягкая игрушка», с вложениями игрушек и развивающих игр и экономичные наборы без дополнительных вложений. Для взрослых есть подарочные наборы шоколадных конфет с ликером, орехами, фруктами и множеством других разнообразных начинок.
Расширение собственной торговой сети в настоящее время является одним из приоритетных задач ОАО «Приморский кондитер». Это объясняется просто – ассортимент фабрики очень велик (более 300 наименований) и не может уместиться на полках обычных продуктовых магазинов и супермаркетов. А формат фирменной торговли позволяет представить полный ассортимент производителя в одном месте и обеспечить при этом высокий уровень сервиса, а самое главное – гарантировать свежесть продукции и доступные цены от производителя.
С открытием новых фирменных магазинов ОАО «Приморский кондитер» рассчитывает сделать свою продукцию более доступной для покупателей в разных районах города. Кстати, в ноябре праздник был и на ул. Борисенко (в районе остановки «Школьная») – там тоже появился фирменный отдел продукции ОАО «Приморский кондитер».
Снежана ГОДОВАЛОВА.
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