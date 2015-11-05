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Приморцы перестают пить Coca-Cola
Собственик завода Coca-Cola во Владивостоке отмечает падение продаж на российском рынке, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (эксклюзивный боттлер Coca-Cola в России) в III квартале 2015 года показал падение продаж на российском рынке в натуральном выражении на 10%. Coca-Cola HBC в России представлена ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" и является собственником завода во Владивостоке.
Ситуация на российском рынке для Coca-Cola ухудшилась по сравнению с первым полугодием, когда продажи снизились на 1-3% (low single digit). «Мы продолжаем считать, что сможем удержать падение продаж по итогам года на уровне mid single digits (4-6%)», - говорится в сообщении Coca-Cola HBC.
В то же время в мире общие продажи Coca-Cola HBC, пишет деловая газета "Золотой Рог", в июле-сентябре выросли на 5,4% год к году, до 577,1 млрд кейсов (один кейс соответствует 5,68 литра). Выручка компании упала на 2,7%, до 1,8 млрд евро.
Coca-Cola HBC является собственником заводов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Орле, Самаре, Волжском, Екатеринбурге, Ростовской области, Красноярске, Новосибирские и Владивостоке.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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