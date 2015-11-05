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Приморцы перестают пить Coca-Cola

05 Ноября 2015, 19:37 | Владивосток

Собственик завода Coca-Cola во Владивостоке отмечает падение продаж на российском рынке, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (эксклюзивный боттлер Coca-Cola в России) в III квартале 2015 года показал падение продаж на российском рынке в натуральном выражении на 10%. Coca-Cola HBC в России представлена ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" и является собственником завода во Владивостоке.

Ситуация на российском рынке для Coca-Cola ухудшилась по сравнению с первым полугодием, когда продажи снизились на 1-3% (low single digit). «Мы продолжаем считать, что сможем удержать падение продаж по итогам года на уровне mid single digits (4-6%)», - говорится в сообщении Coca-Cola HBC.

В то же время в мире общие продажи Coca-Cola HBC, пишет деловая газета "Золотой Рог", в июле-сентябре выросли на 5,4% год к году, до 577,1 млрд кейсов (один кейс соответствует 5,68 литра). Выручка компании упала на 2,7%, до 1,8 млрд евро.

Coca-Cola HBC является собственником заводов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Орле, Самаре, Волжском, Екатеринбурге, Ростовской области, Красноярске, Новосибирские и Владивостоке.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: сoca-cola  кризис  продажи 



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Комментарии

  • 12308:28, 06.11.2015#

    здоровее желудки будут

  • Псевдоним08:30, 06.11.2015#

    !!!

  • РќРµРµРґСЂРѕСЃ08:44, 06.11.2015#

    Неужели кто-то еще эту гадость пьёт?. . . Лучше фруктов купите!

  • Псевдоним09:00, 06.11.2015#

    да ладно ?! быдло как втаривало литрами эту куетень так и продолжает

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:02, 06.11.2015#

    Дебилы!просто сезон прошёл. . . олени

  • Псевдоним09:11, 06.11.2015#

    Да не пейте вы эту пиндосовскую гадость, надоела она уже, ей богу. . . .

  • Димон09:21, 06.11.2015#

    Что не может не радовать! Воду бы им еще перекрыть. . . . Глядишь и вовсе бы извели эту гадость.

  • Псевдоним09:27, 06.11.2015#

    Здорово, хоть что-то позитивное=)

  • Псевдоним11:47, 06.11.2015#

    лично сам не пью её. ватностью не болею, просто не нравится она

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ13:45, 06.11.2015#

    ватнички

  • Псевдоним13:45, 06.11.2015#

    ватнички

  • Р В РЎв„ўР В Р’В°Р В РЎв20:03, 06.11.2015#

    В СПб в фаст-фудах стакан 0. 5 стоит 200руб, стакан 0. 3 стоит 150руб, вода без газа стакан 0. 5 стоит 90 руб.

  • местный ватник15:24, 01.04.2016#

    все переходим на Черноголовку без газа!даешь природный минераль!

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