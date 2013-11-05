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Во Владивостоке таунхаусы "Патрокла" стали доступнее
Элитное жилье предлагается по цене эконом-класса
Цена «квадрата» в новом, готовом к новоселью таунхаусе в перспективном жилом районе Владивостока «Патрокл» - всего 60 тыс. рублей. Поверить в это трудно, поскольку еще недавно таунхаусы, радостно выстроившиеся вдоль моря, считались самым дорогим в городе новостроем. Чтобы прояснить ситуацию, «ЗР» обратился к руководителю отдела продаж ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» во Владивостоке Ивану ЗОЛОТАРЕВУ.
- Иван Евгеньевич, почему так дешево? Сейчас даже в старых городских гостинках «квадрат» предлагается в полтора раза дороже! Новая цена просто шокирует!
- Действительно, в рамках краткосрочной акции мы продаем квартиры в таунхаусах на Патрокле по 60 тыс. рублей за «квадрат». И квартиры в 10-этажных панельных домах эконом-класса на ул. Можайской мы продаем примерно по такой же цене (от 50 до 61 тыс. рублей за «квадрат»). Но особо подчеркну: для таунхаусов эта цена будет действовать только до 1 декабря 2013 года. Это акция, очень ограниченная по времени. После ее завершения цены снова будут повышены. Спрос на такое жилье есть. Например, из пяти таунхаусов второй очереди на ул. Басаргина, четыре уже проданы.
Кстати, в элитные дома по ул. Басаргина уже вот-вот начнут заселяться первые семьи.
- В октябре вы уже снижали цены на весь спектр жилья в прибрежной зоне «Патрокла». Почему на этот раз - только на таунхаусы?
- Квартиры в пятиэтажных домах хорошо продаются и по 74 тыс. за кв. м. Продавать еще дешевле - причин нет. Но и эта цена действует в рамках нашей акции только до 31 декабря 2013 года.
- Судя по объемам ввода нового жилья, компания уже лидер отрасли по городу и краю.
- Да. Несмотря на то что наш «Дальспецстрой» сегодня выполняет массу архисложных и архиважных для государства заказов, у нас хватает мощностей, чтобы по-прежнему продолжать активно строить и не останавливаться во всех регионах Дальнего Востока, где мы присутствуем. И может быть, сегодня мы являемся единственным застройщиком, который делает все вовремя.
Это касается и масштабов «Патрокла», где со временем ориентировочно будет проживать около 25 тыс. человек. 15 ноября у нас здесь состоится очередная сдача - вводим в эксплуатацию три десятиэтажных дома эконом-класса на ул. Можайской. На данный момент в них уже продано 70% квартир. И недалеко от них мы уже начали строительство четырех новых домов: двух 17-этажек и двух 9-этажек, с общей жилой площадью порядка 20 тыс. кв. м. В этом году будут сделаны фундаменты и, возможно, часть монолита. А в следующем году начнем следующую очередь. В декабре этого года мы уже будем готовы рассматривать варианты сотрудничества в рамках долевого строительства.
- То есть имеется уверенность, что покупатель найдется?
- У этого района Владивостока хорошая география. На Патрокле, конечно, есть и минусы, говорят, что много туманов, но если суммировать их с плюсами, то я бы хотел здесь жить. Здесь каждый день что-то новое - то касатка приплывет, то облака интересно выстроятся, с необычной игрой света. И из окон квартиры можно видеть сразу несколько бухт, которые примыкают к району, с их привычной морской работой, восходом солнца над водной гладью.
Конечно, в городе есть микрозоны, где чуть теплее или меньше туманов, но по большому счету какой-то особой разницы между центром города и этим районом нет. И даже можно говорить о его весомых преимуществах. Это хорошая экология, отличные дороги, которые обеспечивают транспортную доступность, близость к о. Русскому, где теперь можно учиться и отдыхать, своя набережная.
- Вы свои малоэтажные дома распродаете поочередно или ведете продажи по всем сразу?
- Мы - клиентоориентированная компания. Если человеку понравились именно этот дом, вид из окон, конкретный этаж и т.д., то мы, соответственно, продаем ему квартиру именно в этом доме.
- На сегодня, наверное, уже стал ясен круг лиц, кого интересует «Патрокл»?
- На самом деле он очень широкий. Что на ул. Можайской, что на ул. Басаргина - это абсолютно разные люди: от бизнесмена до военного пенсионера. Например, по квартирам на ул. Басаргина у нас сейчас в работе несколько военных ипотек. Люди смогли решиться на них сразу после того, как мы снизили цены. Можно сказать, что малоэтажку покупают в основном люди среднего и немного выше среднего достатка. Но есть, конечно, и очень богатые покупатели. А квартиры на ул. Можайской выбирают те, кого устраивает хороший эконом-класс.
- А кого не устраивает!? Как быть, если денег на большее не хватает?
- Сейчас с нашими клиентами по «Патроклу» работает пять банков. Можно выбирать, чьи условия удобнее. Они предлагают свои ипотечные продукты под 11-12% годовых на срок до 25-50 лет. Первоначальный взнос может быть от 10% до 20%. Есть небольшие отличия по требованиям залога, страхованию имущества и жизни, возрасту заемщика и пр. Кроме того, можно рассчитывать и на нашу рассрочку. Мы можем предоставить ее даже на год по ставке 8% - практически на уровне инфляции, на три месяца - под 4% и на полгода - под 6%. Естественно, на первый взнос это уже не распространяется. Только на остаточные суммы.
Телефон отдела продаж (423) 2650-650.
Подробности www.patrokl-vl.ru.
Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Ахринеть, как дешево!!!Дайте 3!В ближайшем подмосковье, а конкретно в Лобне таунхаусы в полной готовности с внутренней отделкой от 90м2 - 45000р/м2. Эти таунхаусы на Патрокле, расположенные ниже кладбища, стоят 30000-35000р с отделкой, - А они без отделки!!! Значит и эта завышена.