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Врио губернатора Приморья: "Расстрельные" списки по "Хаяттам" уже готовы

05 Сентября 2018, 13:23 | Владивосток

Сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции с журналистами врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что будут приняты жесткие меры к виновникам в катастрофической ситуации с многострадальными гостиницами "Хаятт", строившимися к саммиту АТЭС-2012, но так и не завершенными. Фамилии предполагаемых виновников за срыв строительства и перерасходование средств переданы в компетентные органы. Конкретных фамилий Тарасенко меж тем не назвал.

В частности, он сказал, что неожиданно выяснился вопиющий факт: до последнего времени отели числились самостроями! Не было необходимого комплекта документов, разрешающих строительство. Буквально на днях все документы поступили в администрацию края.

По информации главы Приморья, всего было затрачено на строительство гостиниц 18 миллиардов бюджетных краевых денег. Андрей Тарасенко заявил, что больше ни рубля из бюджета края потрачено не будет. По словам главы региона, уже найдены инвесторы, готовые завершить строительство и ввести отели в эксплуатацию.

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: отель  Хаятт  приморье  туризм  финансы  гостиница  тарасенко  строительство 



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Комментарии

  • Люблю путина15:46, 05.09.2018#

    СРАММИТ курировал Шувал Игорев вместе с Неустановленным лицом, пока его не заменил чел с бусами. Шувала Игорева за кв в 712 кв. м. на 14 этаже привлекут к ответственности или тоже фамилию не установят?

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