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«Ратимир» выходит на международный рынок
В Пекине состоялась презентация крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Дальнего Востока - компании «Ратимир». На встречу были приглашены более 100 представителей крупных предприятий и сотрудников администраций Пекина и соседних провинций.
В ходе мероприятия гостям показали фильм о компании, рассказали о производстве и предложили продегустировать 13 наименований продукции, в том числе и новую линейку «Европейская коллекция». Вкус и высокое качество представленной продукции гости оенили по достоинству. Кроме того, «Ратимир» первым среди мясоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока начал внедрять международную систему контроля качества и безопасности ХАССП. Это позволяет предприятию экспортировать свою продукцию в другие страны, ведь она соответствует мировым стандартам качества.
По окончании презентации в адрес компании «Ратимир» поступило несколько предложений о взаимовыгодном сотрудничестве и создании представительства в Китайской Народной Республике.
«Золотой Рог».
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