«Ростелеком» смог удешевить проекты для саммита, увеличив их масштабы

В текущем году «Ростелеком - Дальний Восток» успешно реализует масштабное строительство инфраструктурных объектов саммита АТЭС-2012 и ПВОЛС (подводная волоконно-оптическая линия связи), которая через Сахалин свяжет Магадан и Камчатку с магистральной сетью «Ростелекома». Компания также намерена развивать на Дальнем Востоке мобильную связь, в том числе и стандарта 4G (LTE).

О том, как «Ростелеком» решает поставленные задачи, «ДК» рассказал вице-президент ОАО «Ростелеком» - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Андрей БАЛАЦЕНКО.

- У строительства объектов саммита АТЭС-2012 есть несколько источников финансирования - это федеральный и региональный бюджеты, а также внебюджетные средства. В части телекоммуникаций изначально вся программа была разбита на три проекта. Первый - организация подвижной радиосвязи стандарта Tetra. Реализацией этого направления занималась ГК «Тетрасвязь» (входит в состав российского консорциума ATGroup). Проект реализуется по заказу Федерального агентства связи (Россвязи), оно же и финансирует его.

Другое направление - соединение острова Русского с материковой частью Владивостока волоконно-оптической линией связи. И третий проект - это инфраструктура на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на Русском. По двум последним направлениям партнером определено ОАО «Ростелеком». Причем так получилось, что какого-либо финансирования со стороны федерального и региональных бюджетов не заложили. Таким образом, «Ростелеком» - чуть ли не единственная компания, которая строит инфраструктуру саммита за свои деньги.

При этом на стадии проектных работ была заявлена одна сумма, в дальнейшем, в результате постоянной корректировки планов и добавления дополнительных объектов изменялись и сумма, и натуральные показатели.

Например, на первом этапе была поставлена задача просто связать материк с островом. Потом возникли требования по резервированию каналов связи. А значит, пошли различные добавления в проект - вместо одной требовалось построить уже две линии.

- Соответственно, выросла и затратная часть проекта, как это было практически по всем объектам саммита АТЭС?

- Не совсем так. Относительно запланированной цены наши вложения в этот проект наоборот снизились. Это связано с тем, что первоначальную оценку инвестиций проводил не «Ростелеком». Мы же смогли построить больше за меньшие деньги. Для компании это плюс, потому что, повторюсь, это целиком наши средства. Другое дело, что увеличились технические показатели по проекту.

Что касается второго инфраструктурного проекта на острове, то сначала была запланирована установка телефонной станции на 10 тыс. номеров. Решение принималось без нашего участия. Проектировщики, вероятно, исходили из того, что, если нужна телефонная связь, нужно построить телефонную станцию. А это значит - четко привязанные номера и каналы. Мы же значительно видоизменили проект и сделали ставку на технологии, которые сегодня являются более перспективными. Это позволило нам увеличить емкость сети в 2,5 раза (до 25 тыс. портов). Кроме того, по собственной инициативе мы реализовали еще один проект, который не входил в программу, - жилые корпуса кампуса полностью охватили беспроводным Интернетом по технологии Wi-Fi.

Это достаточно масштабные вложения, сопоставимые по объему с четвертью всей годовой инвестпрограммы «Ростелекома» в Приморье.

- Планируете их вернуть?

- Глупо было бы вкладываться в мероприятие, которое будет длиться всего неделю. Мы надеемся, что вся инфраструктура найдет применение после саммита. Уже есть договоренности с университетом о порядке взаимодействия. По сути, все, что мы построили, - это локальная вычислительная сеть (ЛВС - англ. Local Area Network, LAN) для университета, которая может быть использована в различных областях. В том числе и с подключением материковой инфраструктуры «Ростелекома», например, мощнейших ЦОДов (центров обработки данных).

- Насколько застрахован проект от форс-мажора?

- Более чем. Резервирование сделано 100-процентным, то есть существуют два независимых друг от друга волоконно-оптических кабеля (по мосту и по дну). Кстати, по ходу строительства мы даже были готовы к тому, что мост на остров не будет готов к сроку, в том числе и поэтому появился альтернативный проект с линией связи по дну.

- Чем еще удивит «Ростелеком» во время работы саммита АТЭС?

- «Ростелеком» привезет во Владивосток мобильный офис электронного правительства - двухэтажное стеклянное сооружение в форме куба высотой 10 метров. В дневное время - с 10.00 до 22.00 - в данном офисе любой желающий сможет проконсультироваться со специалистами Единого портала государственных и муниципальных услуг, получить код активации личного кабинета или заказать необходимую услугу. В ночное время - с 22.00 до 05.00 - стеклянный дом станет футуристическим арт-объектом: на стеклянные стены куба будет проецироваться специально подготовленное эксклюзивное 3D-шоу.

Уникальный, не имеющий аналогов в мире стеклянный дом путешествует по крупнейшим городам России в рамках проекта продвижения электронных государственных услуг. Перед тем как прибыть во Владивосток, куб побывал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В Санкт-Петербурге стеклянный дом был возведен в рамках Петербургского экономического форума и располагался на Дворцовой площади, в Екатеринбурге возведение дома было приурочено к выставке и форуму промышленности и инноваций «Иннопром-2012».

- Еще один масштабный проект, в котором задействован «Ростелеком», - это строительство ПВОЛС Сахалин - Магадан - Камчатка. Как обстоят дела с его реализацией?

- Это совместный проект «Ростелекома», «Вымпелкома», «МТС» и «МегаФона». В чем смысл проекта? Сегодня Магадан и Камчатка получают все телекоммуникационные услуги (от обычной телефонии и ТВ-сигнала до Интернета и сотовой связи) через спутник. Спутниковый канал, который мы арендуем, - это ограниченный и очень дорогой ресурс, отсюда высокие тарифы и низкие скорости. Объединение усилий четырех крупнейших телекоммуникационных компаний страны позволит построить магистральные линии и отказаться от спутника, значительно снизив капитальные затраты и операционные издержки.

Согласно ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» стоимость строительства составит около 4 млрд рублей. Максимальная пропускная способность системы составит 8 Тбит/сек. Будем строить две нитки - от Охи до Магадана и от Охи до Усть-Большерецка, обе примерно по 1100 км.

«Ростелеком» является непосредственным исполнителем проекта, «Большая тройка» - финансовым партнером. В дальнейшем ПВОЛС будет использоваться «четверкой» в равных долях. В одиночку ни одна компания не осилила бы такой проект.

В этом году предстоят огромный объем проектно-изыскательских работ по морской части, выпуск проектной документации и получение всех необходимых согласований. Например, чтобы получить разрешения по укладке морской части ВОЛС, необходимо получить согласование порядка 30 федеральных ведомств. Это колоссальная работа, которую «Ростелеком» планирует завершить к концу текущего года, чтобы в мае 2013 года приступить к строительству.

Укладку морской части ВОЛС до Магадана и Камчатки предполагается завершить в октябре 2013 года. Таким образом, «Ростелеком» уйдет от дорогостоящей аренды спутниковых каналов связи, увеличит в разы емкость каналов и снизит тарифы. Так, на Сахалине с вводом в начале 2012 года в эксплуатацию морской части ВОЛС Сахалин - материк тарифы на доступ в Интернет снизились в среднем на 20-50%, кроме того, мы предложили новые услуги, которые раньше не были доступны из-за ограниченного канала.

Кстати, строительство ПВОЛС на Магадан и Камчатку можно считать продолжением нашего проекта по строительству линии связи, которая соединила материк и остров Сахалин. В прошлом году «Ростелеком» за собственные средства построил и сделал систему. Сейчас мы проводим работы по расширению канала.

- Андрей Владимирович, те масштабные проекты, которые реализует сегодня «Ростелеком» на Дальнем Востоке, требуют, в первую очередь, кадрового обеспечения. Между тем компания прошла через процедуру реорганизации. А это, как правило, влечет за собой значительные кадровые потери. Вам удалось их избежать?

- В период реорганизации основной целью службы персонала было удержать мозг компании: ключевых менеджеров и специалистов. Ни для кого не секрет, что обычно в период реорганизационных изменений текучесть ключевого персонала в телекоммуникационной отрасли достигает 15-20%. Мы оценивали эти перспективы как слишком катастрофичные для бизнеса, особенно на фоне нарастающей конкуренции за лучшие головы, поэтому приняли программу удержания талантов.

В итоге нам удалось сохранить практически весь состав лучших из лучших, по итогам 2011 года текучесть ключевых сотрудников составила всего 3%. Понимая, что процесс управления талантами непрерывен, мы постоянно совершенствуемся в развитии данной программы.

Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».