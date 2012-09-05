«Захар» предлагает Дальнему Востоку опору

Даже заметно похорошевший, Владивосток не растерял “крутой нрав”, вызванный непростым рельефом города. Укротить его помогает геопластика, важным элементом которой являются подпорные стены. А конструктивные коробчатые блоки КБП от компании «Захар» не просто надежно защищают склоны, откосы и опасные участки с нарушенным рельефом, но еще и украшают улицы города, предоставляя массу вариантов для проектировщиков, строителей и ландшафтных дизайнеров.

Впрочем, с этими подпорными стенами хорошо знакомы и на Камчатке, Сахалине, на юге Краснодарского края - «Захар» участвует в самых сложных строительных программах в сейсмозонах. Более того, эти уникальные конструкции проверены самыми тяжелыми стихиями - наводнениями и землетрясениями в Японии: материал для блоков производится на собственном заводе предприятия и полностью отвечает заявленному слогану «Российский бетон японского качества».

«Это наш совместный проект с компанией Aizawa, - поясняет гендиректор ООО «Захар» Ярослав КОТЫК. - На родине партнера - в Японии - подобные блоки успешно применяются уже два десятилетия. Мы воспользовались японской технологией «исигаки», гарантирующей отличное сейсмоукрепление наклонных и вертикальных поверхностей, и собственным сырьем - специальным самоуплотняющимся бетоном, обеспечивающим повышенную прочность конструкций. В результате наши подпорные стены - при грамотном монтаже, естественно, выдерживают ливни любой интенсивности. Относясь к гравитационному типу и имея гибкую структуру, они не подвержены падению и скольжению, в отличие от обычных. Главный секрет кроется внутри - это калиброванный щебень обратной засыпки, обладающий антисейсмическим свойством и отлично противостоящий давлению воды. Кроме того, технология установки стен очень экономична - позволяет значительно уменьшить объемы выемки грунта, снизить объемы выброса углекислоты и сократить время строительства в пять раз. Немаловажно и то, что эти конструкции не требуют дополнительной отделки и могут иметь любую форму - круглую, овальную, прямую, а для того чтобы оформить угол, надо всего лишь перевернуть блок.

С момента появления на рынке подпорные коробчатые стены неоднократно удостаивались дипломов и медалей специализированных выставок. Высок интерес к ним и со стороны частных застройщиков, по достоинству оценивших возможности террасирования придомовых склонов. Что же касается применения КБП на городских и краевых объектах, то оно могло бы быть и более широким. А, учитывая нашумевшие события с обрушившейся подпорной стеной в районе бухты Тихая, администрация города наверняка сделает выводы о перспективе строительства новых и реконструкции аварийных подпорных конструкций во Владивостоке. И в будущих проектах развития и благоустройства приморской столицы элементы «захаровских» подпорных стен займут достойное место.

Пока же их выбирают наиболее прогрессивные руководители компаний-подрядчиков, открытые новым технологиям и продуктам. Так, эти стены уже надежно защищают (и одновременно украшают) район Снеговой Пади. ООО «АЗКонкрит» (входит в группу компаний «Захар») вместе с генподрядчиком ТМК использовало эти конструкции для укрепления откосов и устройства подпорных стен федеральной трассы М-60, при строительстве автодороги пос. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл с низководной эстакадой, в районе строящегося жилого комплекса на Патрокле.

И, можно не сомневаться, подпорные коробчатые стены - не единственная уникальная технология в копилке предприятия. У Дальнего Востока открывается второе дыхание, а Группа компаний «Захар» всерьез нацелена на решение новых задач, связанных с безопасностью и надежностью строительных работ в регионе.

ООО «Захар»: Владивосток, ул. Сельская, 1, тел. (423) 230-01-55, e-mail: info@zahar.ru

Досье «ДК»

Группа компаний «Захар» образована в 1994 году, является официальным представителем ведущего мирового производителя дорожно-строительной техники и оборудования Wirtgen Group, а также одного из лидеров по производству двигателей - Deutz (поставляет технику и осуществляет сервисное обслуживание). Производит бетонные изделия на немецком оборудовании Hess, декоративную фасадную штукатурку «Эстетика» по лицензии Daebo Housing (Ю.Корея), ЖБИ и товарный бетон, занимается ландшафтным проектированием и выращивает растения для озеленения и благоустройства. С японской компанией Aizawa Koetsu создала совместное предприятие AZC. География клиентов и партнеров охватывает весь Дальний Восток.

«Дальневосточный капитал».