Компания EKKER: от саммита АТЭС - к технопаркам

Компания EKKER буквально ворвалась на дальневосточный рынок компаний-интеграторов и сумела за короткий период занять здесь лидирующие позиции. Сегодня портфель EKKER насчитывает десятки довольно громких проектов, в реализации которых он принял самое непосредственное участие. Саммитовские проекты не стали исключением. Свое мнение о том, как повлияли масштабные стройки Владивостока на работу местных компаний, высказал генеральный директор EKKER Артем ШКУРО.

Соединяя страны и технологии

- Саммит АТЭС оказался площадкой объединения не только государств, входящих в эту организацию, но и компаний, которые приняли участие в строительстве объектов, обеспечивших проведение столь статусного мероприятия, а в перспективе - новый импульс к развитию приморской столицы. Проект стоимостью более 670 млрд рублей, конечно, создал хорошие стартовые условия для дальнейшего роста региона, формированию новых производств. В строительстве объектов приняли участие сотни российских и зарубежных компаний из разных отраслей, которые привезли в край новые технологии, уникальный опыт, ресурсы, открыли филиалы и организовали дочерние структуры, создали новые рабочие места. Для региональной экономики всегда хорошо, когда на территории создается новое производство это развивает сопутствующую сферу услуг, приводит к тому, что в местные бюджеты попадает больше денег и вообще растет покупательская способность населения. Приход новых технологий тоже важен для региона. Из «окраины» и «форпоста» Владивосток за последние 4 года дорос до понятия «современный город», у которого появились свои новые символы - мосты, ДВФУ, океанариум, гостиницы, а сам он стал привлекательным и востребованным. Поэтому, конечно, я жду от самого саммита АТЭС усиления международного сотрудничества именно в технологическом плане. О Владивостоке сегодня уже говорят, что он является самым европейским городом в Азии. Хотелось бы, чтобы для развития региона объединялись не просто страны как общности людей или разные культуры, но и технологии.

Саммит как ускоритель

Компании EKKER опыт работы на объектах саммита дал очень много. С первых дней работы на этих объектах наша компания окунулась в интеллектуальную, опытную и инновационную среду, с которой раньше нам не приходилось сталкиваться. Опыт и навыки, полученные при работе на первых проектах, помогли компании закрепиться и выйти на новые высоты. В результате EKKER принял участие в строительстве объектов на о. Русском, гостиниц Hyatt, энергообъектов, моста на о. Русский и жилого комплекса в бухте Патрокл. Наша компания оказывала услуги по оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, телекоммуникации и связи, системами автоматизации, антитеррористическими и досмотровыми системами.

Опыт, полученный при работе на объектах саммита АТЭС, позволил компании EKKER также уверенно выстраивать и региональную политику развития бизнеса. В прошлом году нам удалось успешно реализовать ряд проектов в Якутии и на Сахалине. В 2012-2013 гг. годах мы планируем инвестировать силы и средства в развитие регионального бизнеса и нарастить объемы работ. Также EKKER готовится принять участие в ряде крупных региональных проектов.

Российские инновации с международным лицом

Уже сегодня мы можем наблюдать приход крупного федерального и международного бизнеса в наш регион. Это может означать, что и после саммита АТЭС развитие Дальнего Востока будет только продолжаться. Видно это и по отношению федеральных властей - создано Министерство по развитию Дальнего Востока, и по тому интересу, который проявляют представители деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона. EKKER делает особую ставку на приход нового бизнеса, новых стандартов и технологий. Политика развития нашей компании и строится непосредственно на внедрении инновационных высокотехнологичных систем и решений.

Работая на строительстве объектов саммита АТЭС, мы открыли для себя ряд потребностей и новых перспективных направлений, которые планируем в ближайшие годы активно развивать и инвестировать. Для этих целей компания активно выстраивает партнерские отношения с ведущими российскими и международными производителями из США, Великобритании, Германии, Швеции, Южной Кореи, Тайваня, Китая и т. д. Другими словами, можно говорить, что поддержка международных вендоров и опыт, полученный при реализации объектов саммита, дают компании EKKER уникальные преимущества не только на региональном, но и на глобальном рынке.

Сегодня мы уже не боимся прихода федеральных интеграторов, наоборот, относимся к этому философски - конкуренция, на наш взгляд, в этом случае примет более цивилизованный характер. Начнется нормальное развитие высокотехнологичного бизнеса: решающее слово будут иметь не демпинг на ценовом пространстве, а технологии, особенно на проектах, неподконтрольных центру. Когда нет административного ресурса, есть простые и понятные правила рынка - верх берет не тот, у кого более длинная «история побед», а тот, кто предлагает более выгодные условия в соотношении цена/качество/актуальность.

Ресурсы, технологии, продвижение

Основным двигателем роста компании EKKER являются ее специалисты. Поэтому мы убеждены, что наше качественное и успешное развитие невозможно без привлечения высококвалифицированного персонала. Дефицит квалифицированных кадров в регионе привел нас к пониманию необходимости самостоятельной разработки концепции проекта взаимодействия с приморскими вузами с целью воспитания молодых специалистов как для своей компании, так и для инженерной отрасли региона в целом. Сегодня существует западная модель взаимодействия науки и бизнеса, в которую гармонично вписаны институты и университеты. Все просто: вуз по заказу той или иной корпорации занимается разработкой конкретной технологии. Университет в этом случае получает финансовую поддержку, а корпорация, которая выделяет средства на эту разработку - технологии и грамотных студентов, будущих специалистов. EKKER в данном случае не изобретает чего-то нового.

Наш проект взаимодействия с университетами и институтами подразумевает создание на базе вуза полноценного инженерно-лабораторного, учебного и R&D центра с различными дополнительными научными и производственными подразделениями. Это можно назвать «инновационным центром». Работа такого центра направлена в первую очередь на подготовку профессионалов со студенческой скамьи, изучение и разработку инновационных технологий для различных отраслей экономики. Выпускники такого центра как люди, имеющие и теоретические знания и опыт практической работы, будут востребованы на многих производственных и промышленных объектах, которые появятся в нашем регионе в ближайшие пять-семь лет.

Таким образом, инновационный центр при вузе решает сразу три задачи - разрабатывает новые технологии, привлекает инвестиции для дальнейшего развития и обучает и трудоустраивает вчерашних студентов. Научный центр притягивает бизнес, бизнес создает производство - возникает понятие «технопарка». Соответственно, все трудолюбивые, амбициозные и настроенные на успех молодые люди уже не уедут в другие регионы с целью полной самореализации. Не нужно никуда ехать - все уже есть в регионе. Но технопарк должен быть не один - каждый более-менее крупный вуз должен решать вопросы развития и внедрения технологий как элемента саморазвития и самоокупаемости. Наука ради науки - мертва, и именно технопарк является той уникальной системой, которая позволяет разрабатывать свои технологии и становиться конкурентоспособными на мировых рынках. Я вижу, что в регионе есть большой кадровый потенциал, особенно среди молодежи. И мы не имеем права его утратить.

«Дальневосточный капитал».