Выставки пройдут в Приморье

С 27 по 29 сентября во Владивостоке пройдут две ежегодные выставки: XV специализированная выставка «Дальагро. Продовольствие» и XV выставка-ярмарка «Приморские продукты питания».

Организаторы - департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и ООО «Дальэкспоцентр». Официальная церемония открытия пройдет 27 сентября в 11:00 в спорткомплексе «Чемпион». Помимо приморских производителей корейские и японские компании представят продукцию, изготовленную и выращенную по экологически чистым технологиям.