Мэрия Владивостока в каске! Строительной

Сегодня под патронатом администрации Владивостока ведутся работы на самых разных строительных объектах. За минувшие несколько лет муниципалитет построил и реконструировал десятки объектов - жилые дома, школы, детские сады, современные стадионы, многофункциональные центры муниципальных и государственных услуг, скверы…Про многие объекты деловая газета «Золотой Рог» уже не раз рассказывала. Сегодня остановимся на самых значимых стройках, которые ведутся в городе.

Жилье для переселенцев

В ближайшие годы в краевом центре планируется снести 26 многоквартирных домов, признанных аварийными, и переселить в новые около двухсот семей.

Буквально в декабре минувшего года в поселке Трудовое по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по поручению главы города Игоря ПУШКАРЕВА, были сданы три многоквартирных дома. И 84 семьи из десяти аварийных бараков справили новоселье в новых квартирах с центральным отоплением, водоснабжением и благоустроенной придомовой территорией.

Сейчас в Трудовом по каркасно-монолитной технологии возводится еще один трехэтажный жилой дом на 42 квартиры. В нем предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, горячим и холодным водоснабжением, центральным отоплением. Будет благоустроена и придомовая территория.

На сегодняшний день строители ведут облицовку фасада здания керамогранитом, штукатурят стены, монтируют кровлю, устанавливают оконные блоки. Сдать дом планируется к концу нынешнего года.

В районе новостроек имеются остановки общественного транспорта, Дом детского творчества, школа, возводится муниципальный детсад на 200 мест.

Детсад на ул. Порт-Артурской

Двухэтажное здание детского сада с бассейном, рассчитанное на 8 групп - с просторными игровыми комнатами и светлыми спальнями, музыкальным и спортивным залами, современным пищеблоком - строится в поселке Трудовое. На территории детсада появятся игровые площадки с прорезиненным покрытием, качели, горки, лесенки, игровые комплексы, площадки для занятий физкультурой.

Раньше на этом месте был небольшой по площади детский садик, построенный несколько десятилетий назад для детей шахтеров. Затем объект был принят в муниципальную собственность, но за долгие годы эксплуатации здание устарело и физически, и морально. В соответствии с программой главы города Игоря Пушкарёва по расширению сети дошкольных учреждений был разработан проект реконструкции, предусмотрены деньги в бюджете.

На сегодня полностью возведен каркас здания, завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведется устройство фасада, кровли, выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и наружных сетей электроснабжения.

Планируется, что детский сад, как и новый жилой дом, также будет сдан уже в этом году.

Детсад на ул. Ковальчука

В районе улицы Ковальчука, 26а тоже кипит работа - здесь реконструируется детский сад, который уже в этом году распахнет свои двери для 95 малышей.

Когда-то здесь был детский сад. Однако в годы демографического кризиса в 90-х его отдали в аренду, а затем здание оказалось фактически бесхозным, обветшало и разрушилось. По поручению мэра специалисты администрации оформили объект в муниципальную собственность, затем был разработан проект реконструкции, предусмотрены средства в бюджете. Строители демонтировали полуразрушенные стены и восстанавливают здание практически с нуля.

Каркас здания готов, ведутся работы по облицовке фасада керамогранитом, благоустройству территории и установке ограждения, а также внутренние отделочные работы.

По проекту детсад рассчитан на 5 групп. Для самых маленьких горожан будут сделаны просторные игровые комнаты и спальни, музыкальный и спортивный зал, оборудован современный пищеблок, медпункт, бытовые и административные помещения. На территории установят прогулочные площадки с современными игровыми комплексами, горками и качелями, прорезиненным покрытием и теневыми навесами.

Детсад на ул. Русской

Продолжается капитальная реконструкция большого детского сада по ул. Русская, 85. Долгие годы здание находилось в аренде у частной организации и его пришлось возвращать в муниципальную собственность в судебном порядке. На сегодняшний день уже завершен основной объем строительных работ, монтаж новых перегородок, полная замена всех инженерных сетей - водоснабжения, отопления, канализации, электрики. Рабочие ведут внутреннюю отделку, параллельно благоустраивается территория. Как и во всех новых муниципальных садиках, здесь будут обустроены прогулочные площадки с игровыми комплексами, прорезиненным покрытием и теневыми навесами, установят и новое ограждение.

Также на территории пришлось полностью реконструировать подпорную стену, причем ее немного отодвинули от прежних границ, расширив прогулочную территорию.

Дошкольное учреждение рассчитано на 4 группы и уже в этом году распахнет свои двери для 80 малышей.

Детский сад расположен в густонаселенном микрорайоне и его открытия давно ждут многие семьи.

Детсад на ул. Терешковой

В скором времени во Владивостоке появится еще один комфортный, просторный детский сад на 240 мест - по ул. Терешковой, 5а.

Как и многие другие детсады, в середине 90-х-начале 2000-х годов здание дошкольного учреждения было сдано в аренду. Итог такой коммерческой сделки - разрушенное заброшенное здание, восстановить которое оказалось возможным только путем масштабной реконструкции.

Строители частично возвели стены заново, частично восстановили те, что были крепкими, смонтировали новую кровлю, внутренние перегородки. Сейчас идут отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, а на территории строят новую подпорную стену.

Детсад на ул. Интернациональной

Это тоже будет большой детский сад, рассчитанный на 300 мест.

Существующее здесь здание было построено 50 лет назад. За право вернуть детям дошкольное учреждение, которое в годы демографического кризиса отдали в частные руки, нынешняя администрация города судилась несколько лет. Отметим, что арендаторы не проводили в здании капитального ремонта, поэтому строители о реконструкции говорят как о полноценной стройке.

В здании проводится полная перепланировка помещений, идет монтаж стен и внутренних перегородок, начали монтаж кровли, планировку территории.

Детсад на ул. Маковского

Данное дошкольное учреждение возводится в пригороде Владивостока с нуля. Это будет трехэтажный современный сад-ясли на 230 мест. С просторными комнатами, музыкальным и спортивным залами, прогулочными террасами и бассейном. В этом году его планируется сдать в эксплуатацию.

В настоящее время уже возведено здание сада, проложены инженерные сети, идет устройство навесного фасада, кровли, благоустройство территории. Здесь также будут оборудованы площадки для игр с прорезиненным покрытием и современными игровыми комплексами, площадки для занятий физкультурой, будет установлено уличное освещение, ограждение, система видеонаблюдения.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.