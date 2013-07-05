"Трансаэро" запускает второй рейс Москва - Владивосток - Москва из Внуково

Авиакомпания "Трансаэро" с 26 июля впервые начинает полеты из Москвы во Владивосток из аэропорта Внуково.

В сообщении "Трансаэро" говорится, что рейс вводится дополнительно к традиционному рейсу "Трансаэро" по маршруту Москва - Владивосток - Москва, который выполняется из московского аэропорта Домодедово. Ранее "Трансаэро" выполняла два рейса из Домоделово, но потом приостановила выполнение одного из них.

Новый рейс будет выполняться пять раз в неделю на воздушных судах Boeing 767-300 во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье (из Москвы), в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье (из Владивостока).

Флот "Трансаэро" насчитывает 99 самолетов. Маршрутная сеть компании охватывает более 190 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки. Авиакомпания в 2012 году перевезла 10,3 млн человек.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.