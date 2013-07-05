Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Трансаэро" запускает второй рейс Москва - Владивосток - Москва из Внуково
Авиакомпания "Трансаэро" с 26 июля впервые начинает полеты из Москвы во Владивосток из аэропорта Внуково.
В сообщении "Трансаэро" говорится, что рейс вводится дополнительно к традиционному рейсу "Трансаэро" по маршруту Москва - Владивосток - Москва, который выполняется из московского аэропорта Домодедово. Ранее "Трансаэро" выполняла два рейса из Домоделово, но потом приостановила выполнение одного из них.
Новый рейс будет выполняться пять раз в неделю на воздушных судах Boeing 767-300 во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье (из Москвы), в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье (из Владивостока).
Флот "Трансаэро" насчитывает 99 самолетов. Маршрутная сеть компании охватывает более 190 направлений по России и странам Европы, Азии, Америки и Африки. Авиакомпания в 2012 году перевезла 10,3 млн человек.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Из Владивостока в Хабаровск запустят дополнительный авиарейс
- Из Владивостока на Камчатку можно будет добраться на пароме
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
- Владивосток вошел пятерку городов с самыми дорогими автомобилями
- Из Москвы во Владивосток начала летать еще одна авиакомпания
- Авиакомпания "Центр-Юг" начинает выполнять рейсы из Тюмени и Улан-Удэ во Владивосток
- Авиакомпания "Трансаэро" ответила "Аэрофлоту" своим снижением цен
Новости раздела
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
Где фекалии, там и производитель их, ДЕЙТА со своими журналистами и комментаторами !