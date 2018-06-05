Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта

Во Владивостоке с 11 июня вырастут цены на проезд в пригородных автобусах № 102 и 114. Цена от начальной до конечной остановки будет составлять 75 рублей, а по городу – 32 рубля, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой VL.ru.

Как сообщили корреспонденту VL.ru в транспортной компании «Дальтранс», в чьем ведении находятся автобусы № 102 (Угольная – Семеновская) и № 114 (Металлобаза – ж/д вокзал), c 11 июня вырастут цены на проезд по этим маршрутам. Причина изменений тарифов – увеличение стоимости топлива.

Согласно новой тарифной сетке, проезд от начального до конечного пункта подорожает на 5 рублей и будет составлять 75 рублей, а стоимость по городу увеличится на 2 рубля. Соответствующие объявления уже висят в салонах автобусов.

Корреспондент VL.ru обратился за комментарием в департамент по тарифам администрации Приморского края. В ведомстве сообщили, что уведомлены о повышении цен, и компания-перевозчик «Дальтранс» имеет на это право, так как у нее нерегулируемые тарифы.

Что касается автобусов № 24д (Луговая – Фанзавод), № 28 (Семеновская – б. Емар), № 111 (ж/д вокзал – ст. Надеждинская), № 112 (ж/д вокзал – Тавричанка), стоимость проезда в них не изменится.

Напомним, последний раз тарифы на этих маршрутах менялись в конце декабря 2016 года. Тогда цены подняли на 10 рублей из-за подорожания топлива.