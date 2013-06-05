Выпускники Приморья встали перед выбором между модным и востребованным

Выбирая профессию, нужно руководствоваться прежде всего своими талантами и склонностями

Подошел к концу учебный год, наступили долгожданные каникулы, а перед выпускниками школ встал вопрос продолжения обучения теперь уже в высших учебных заведениях. Какие профессии находятся на пике популярности среди выпускников, а какие действительно востребованы, на что стоит обращать внимание при поступлении, рассказали представители приморских вузов.

Искать себя и выбирать при таком большом ассортименте специальностей свою – непростая задача. При выборе профессии очень многие выпускники хотят получить все и сразу, не оценивая реально свои возможности. «Многие уже выбрали профессию, но выпускники не всегда владеют ситуацией. Они не всегда верно оценивают, насколько их профессия необходима работодателю, сколько конкурентов будет на рынке труда. Востребованность профессии – это, прежде всего, потребность работодателя в работниках, а популярность профессии – это ее «модность», - разделяет эти понятия Анна ЩЕРБАКОВА, инспектор отдела переобучения и профориентации КГКУ «Центр занятости населения» г. Владивостока.

Наиболее востребованы на сегодняшний день, по словам Анны Щербаковой, специалисты в таких сферах, как информационные технологии, телекоммуникации, строительство, финансы, транспорт, логистика, производственные технологии, маркетинг, реклама, пиар, медицина, фармацевтика, кадровые службы, юриспруденция, сфера услуг. По мнению же выпускников, самыми востребованными являются врачи, учителя, инженеры, юристы, дворники, экономисты, менеджеры, программисты, строители, бухгалтеры, психологи, спортсмены. При всем при этом самыми модными из года в год остаются профессии юриста, экономиста, менеджера, программиста, актера, бизнесмена, бухгалтера, дизайнера, переводчика и журналиста, так как рынок труда меняется довольно медленно. Естественно, в данной ситуации спорный вопрос выбора, куда же пойти, совсем не прост. На момент окончания 9 класса по результатам анкетирования с профессией из 700 учеников определилось лишь 20%, 21% - 10 класса, а к 11 классу этот процент повысился всего лишь до 45%.

За востребованностью профессий следят не только абитуриенты и их родители, но и работники вузов. Так, опытом своего вуза поделилась Светлана КЛИМЕНКО, ответственный секретарь Приемной комиссии ВГУЭС. «Для того чтобы все специальности в вузе были востребованы, мы очень серьезно работаем над формированием контрольного заказа на подготовку специалистов. То есть государственный заказ, который называется «бюджетные места». Мы включаем туда только те направления, которые совершенно однозначно принесут ребятам гарантию трудоустройства. Если что-то сегодня не востребовано, мы с этим расстаемся. Во ВГУЭС со следующего года откроются направления телевидения, технология общественного питания. Закрываются технология швейных изделий, регионоведение». Можно сделать вывод, что вариант недавно открывшихся специальностей очень удачен, так как и конкуренции на рынке по окончании обучения меньше, и конкурс пока еще недостаточно высок.

Однако проблема заключается не только в востребованности профессии, но и в возможностях самого ученика. «Ребята очень часто при выборе экзамена склоняются не к тем предметам, которые обеспечат им конкуренцию и возможность более широкого выбора в будущем, а выбирают самые простые предметы, в частности такие, как обществознание. Здесь очень велика роль школы, которая должна заниматься профориентацией и прививать ученикам мысль о том, что сдавать нужно не тот экзамен, который проще, а тот который позволит полноценно реализовать собственные возможности. Сегодня это – проблема, как и возможность поступления сразу в пять вузов». По словам Светланы Клименко, государство с каждым годом сокращает количество людей, которые должны получать высшее образование. «Сейчас речь идет о том, что рынок труда должны наполнить те, кто хорошо работает руками, а учиться в вузах должны те, у кого хорошо работает голова».

Сергей БУРХАНОВ, директор Мореходного института Дальрыбвтуза, считает, что сориентировать правильно может только школа, так как родители часто любят давить на детей, конечно не без желания ребенку успеха в дальнейшем. «Из 100% студентов около 60% принимают решение идти в университет по той специальности, куда направляют родители», - приводит статистику своего вуза Сергей Борисович.

Для более полного представления о профессии, которую выбрал будущий студент, специалисты считают, что выпускнику необходимо прислушаться и к мнению родителей, и к мнению преподавателей, и, конечно же, оценить свои собственные возможности. Причем не только умственные и психологические, но и физические. Есть и возможности «примерить» профессию на себя. Основным фактором выбора профессии становится результат учебной практики. Тогда уже студент с уверенностью может сказать, ту ли профессию он выбрал. Сейчас существуют специальные лагеря на базе некоторых университетов, которые могут дать возможность эту практику пройти еще до поступления. Светлана Клименко, например, рассказала о подобной возможности в своем вузе. «Практикоориентированные программы, которые мы будем осуществлять впервые в этом году по трем направлениям, созданы для тех ребят, которые через опыт будут познавать свою будущую профессию. Тогда абитуриенты смогут во время каникул решить для себя окончательно, правильное ли решение они сделали в пользу той или иной профессии». Программа представляет собой что-то вроде летнего лагеря, который позволяет выпускникам в процессе обучения и параллельной работы понять, подходит ли специальность конкретно для него, или же, подумав хорошенько, перевестись на другое направление».

Важнейшую роль играет так называемое анкетирование, которое обязательно должно проводиться в школах. С помощью небольшого теста ребенок уже может понять, к чему лежит душа. Конечно, всегда самыми лучшими и правильно направленными остаются те ученики, которые уже нашли свое увлечение и стремятся реализовать свои хобби в работу.

По мнению специалистов, для выпускников края складывается хорошая ситуация в выборе места поступления: каждый вуз Приморского края имеет свою специализацию и сильные стороны. Поэтому у каждого вуза – свой абитуриент.

Надежда САВИНЫХ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.