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Путь к инновациям лежит через желудок

05 Июня 2013, 16:42 | Владивосток

Во Владивостоке прошла первая межрегиональная конференция по внедрению инновационных технологий в производстве общественного питания

Первая межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные технологии производства продуктов общественного питания» состоялась во Владивостоке в Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета. Мероприятие организовано в рамках межрегиональной олимпиады по технологии продуктов общественного питания.

В конференции приняли участие студенты: Москвы, Краснодара, Астрахани, Хабаровска, Владивостока. Они представили свои инновационные разработки в сфере массового питания. Оценивать студенческие работы взялись представители отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, дирекции Школы биомедицины ДВФУ, предприятий общественного питания города Владивостока.

В конференции приняли участие студенты вузов из разных регионов России: Московского государственного университета пищевых производств, Кемеровского технологического университета, Астраханского государственного университета, Хабаровской государственной академии экономики и права и других вузов России. Они представили свои инновационные разработки в сфере массового питания. Оценивать студенческие работы взялись представители отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,  дирекции Школы биомедицины ДВФУ, предприятий общественного питания города Владивостока.

– Мы хотели показать, что общественное питание – та отрасль, которая развивается быстрее и прогрессивнее других пищевых отраслей. Объемы производства здесь небольшие, соответственно, инновации внедрять легче, – рассказала кандидат технологических наук, доцент, завкафедрой технологии продукции и организации общественного питания Школы биомедицины ДВФУ Людмила ЛЕВОЧКИНА.

Людмила Левочкина также отметила, что инновационные тенденции включены в учебные программы кафедры. Например, с 1 курса студенты пищевых специальностей изучают такие дисциплины, как «молекулярная кухня», «гастрономические предприятия питания». ДВФУ один из немногих вузов в России, который готовит специалистов, учитывая федеральные государственные образовательные стандарты 4 поколения. «Выпускники нашей кафедры очень востребованы, поскольку их учат мыслить инновационно», – рассказала доцент.

В своих докладах студенты представили такие разработки, как совершенствование технологий производства сахарного и сдобного печенья функционального назначения, технологию паштетов из молок лососевых, производство низкокалорийных эмульсионных десертов. Но, по оценкам общественного и профессионального жюри, лучшими докладами стали следующие:

1. «Изучение возможности использования гречишного гидролизата  в мучных кондитерских изделиях» (студентка 5 курса Школы биомедицины ДВФУ Ольга ЧИРКОВА);

2. «Биотехнологический способ обогащения джема йодсодержащим продуктом» (студентка 5 курса Дальневосточного государственного аграрного университета Юлия АРТЕМЬЕВА);

3. «Технология пудингов из молок сельди с ягодными наполнителями» (студентка 2 курса ФГБОУ ВПО Дальрыбвтуз Наталья ГОЛИШЕВА).

Кроме докладов студентов, в программу конференции вошли мастер-классы по кулинарному искусству выпускников Школы, известных кондитеров г. Владивостока, Виктории ГОГАН и Дениса ЯКИМЕНКО.

- Первая конференция порадовала организаторов плодотворной и успешной работой. В следующем году конференцию по инновационным технологиям производства продуктов общественного питания планируется вывести на международный уровень, - рассказал Сергей ЯЗЕВ, председатель студсовета Школы биомедицины ДВФУ.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДВФУ  технологии  пищевая промышленность  конференции  инновации 






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