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Как приморцу выбрать проект для строительства малоэтажного дома
За 7-8 тыс. рублей можно подобрать проект без каких-то претензий на оригинальность
Индивидуальный дом начинается с проекта. И подобрать его нужно так, чтобы потом не было мучительно больно сожалеть о неправильном выборе. Сами архитекторы сегодня отмечают, что в их портфелях заказов доля малоэтажки сегодня незначительна. Их балуют единичными заказами немногие богатые клиенты, желающие построить оригинальное жилье, абсолютно не похожее на другое. При этом доля стоимости проекта в таком строительстве может составлять 1,5-2%, или 90-100 тыс. рублей. Плюс 2-3 месяца суеты проектировщиков с работой над ним, согласованиями и пр.
Однако, если человек не столь привередлив («чтобы ни у кого такого красивого дома не было»), то он может потратить час-другой, чтобы довольно придирчиво выбрать готовый проект по каталогам специализированных интернет-магазинов. Цены нижнего уровня очень демократичны - от 7-8 тыс. рублей до 15-25 тыс. За эти деньги можно выбрать проект без каких-то претензий на оригинальность и вычурность и предлагающий различные строительные технологии. За 40-70 тыс. можно приобрести проект дома, который способен доставлять собственнику своим видом определенное эстетическое наслаждение. А за 70-120 тыс. получите проект особняка по своим размерам близкий к небольшому дворцу. Вероятно, и цена строительства будет «дворцовая».
Конечно, товар в интернет-магазине - это проекты повторного использования, без привязки к месту и пр., но их сотни, и их применение дает гарантию, что малоэтажная застройка, начиненная ими, не может быть одноликой. А нам сегодня хочется именно разнообразия. Хотя бы «дореволюционно-деревенского», где сам дом своим видом дает какое-то представление о хозяине.
При массовом строительстве малоэтажки, когда типовой дом тиражируется десятками штук, доля проекта в строительстве становится ничтожной. Практически не платит потребитель за проект дома, который производитель конструкций предлагает в комплекте для поточной сборки. При комплексной застройке территорий, на которую сегодня ориентируют строительный комплекс, обычно для некоторого разнообразия используется несколько проектов. А небольшой поселок может застраиваться вообще однотипно. Исключение - проекты зданий в поселках элит-класса, где разнообразие - норма.
Небольшие специализированные на малоэтажном строительстве компании практикуют для клиентов принцип «проект - бесплатно». Такая тактика дает плюсы: получив бесплатно проект, клиент уже не пойдет к другим и наконец-то перейдет от мечт к делу.
Практика «проект - в подарок» сегодня поднимается и на государственный уровень. Так, федеральным Фондом содействия жилищному строительству (РЖС) и Национальной ассоциацией малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), практикуется выкуп у проектировщиков приглянувшихся им проектов, которые затем бесплатно предлагаются участникам программ строительства, в которых задействованы эти структуры. Например, членам ЖСК «Остров» во Владивостоке, который будет вести малоэтажное строительство на о. Русском, было предложено бесплатно около десятка проектов повторного применения, которые будут использоваться при застройке первой очереди ЖСК. Но базовые проекты приходится подрабатывать, чтобы удовлетворить претензии к ним кооператоров.
На недавнем заседании в администрации края по строительству в Приморье жилья эконом-класса было предложено провести конкурс проектов для индивидуального строительства жилья и выбрать один, который можно было бы предлагать нашим застройщикам бесплатно. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, принимая предложение, решил, что проектов должно быть столько, чтобы из них люди могли выбирать подходящий. То есть конкурс будет проведен, несколько проектов будут выкуплены, и, кому они окажутся привлекательны, смогут воспользоваться таким подарком.
Есть еще один нюанс, о котором стоит знать: для строительства жилого дома высотой до 3 этажей сегодня проект не обязателен. Такой объект не является ответственным, регулируемым, его проектирование и строительство могут выполняться неквалифицированными работниками. И зачастую достаточно эскиза, чтобы получить разрешение на строительство такого индивидуального дома. Делается такой эскиз на глазах у заказчика буквально за считанные минуты - сам видел.
Тем не менее проект есть проект. Он является определенным признаком «цивилизованности» будущего объекта и формально влечет за собой какую-то ответственность тех, кто его выполнял, и тех, кто по нему строит.
Кстати, в ближайшее время на суд индивидуальным застройщикам будет предложен каталог проектов малоэтажного жилья, рекомендуемых к реализации в Приморском крае. Над этой задачей работают департамент градостроительства, экспертный общественный совет по обеспечению качественным жильем при губернаторе, общественность и специалисты. Тогда, вероятно, ускорится и процесс бесплатного предоставления земли для строительства малоэтажного жилья для ряда категорий приморцев. Поскольку появится гарантия, что она будет застраиваться не чем попало, а по уму.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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