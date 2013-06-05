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Дом должен быть эффективным
Малоэтажка в регионе - это, прежде всего, региональное жилье и региональная архитектура, учитывающие специфику климата и даже микроклимата участка, а также природные ресурсы региона в целом - это и уникальные ресурсы возобновляемых источников энергии, и местные (возобновляемые!) строительные материалы, и высокая стоимость развития инженерной инфраструктуры, и образ жизни, и менталитет местного населения….
И здесь на первый план сегодня выходит проблема автономности малоэтажного жилья (я уже не говорю об экологии и современном тренде устойчивого - ресурсосберегающего - развития цивилизации). С уникальными гелио- и ветровыми ресурсами нашего края, технологиями использования тепла низкотемпературных масс мы уже сегодня можем решить проблему полного автономного теплоснабжения малоэтажки, а немного позже - автономности по электроснабжению (фото- и ветровая энергетика), значительно сократить потребление водных ресурсов, сохраняя влагу обильных осадков для полива и технических нужд. С учетом резкого роста тарифов на коммунальные услуги это для нашего потребителя более чем актуально.
Еще бы хотелось отметить такой аспект. Очень часто под понятием «энергоэффективность, энергосбережение» понимают только повышение тепловой эффективности ограждающих конструкций и внедрение энергосберегающих инженерных систем. Это не совсем верно. В активных домах доля архитектурных решений в энергосбережении составляет 40-60%. Она достигается за счет формы дома, его планировки, раскрытия витражей на благоприятные стороны горизонта, пассивных солнечных систем, энергосберегающего ландшафтного дизайна участка.
Можно привести такой пример. В мягком климате Англии высадка ветрозащитной полосы специальной конструкции за малоэтажным домом при исходном ветре в 10 м/с способна снизить затраты на его отопление до 20-30%. При этом надо иметь в виду, что наблюдался дом, выстроенный в соответствии со строительными стандартами ЕС, и при этом «английские» морозы не идут ни в какое сравнение с нашими (данные Deremy Dodd, Аrchitectural journal).
Перечисленные «ноу-хау» не дешевые. И очень часто при выборе архитектурных решений по малоэтажке говорят, что экологическая, или ресурсосберегающая, архитектура - это «длинные деньги». Но они выглядят «длинными» при краткосрочных инвестициях - в экономическом цикле «сдал дом - и забыл; не нам здесь жить». Если же рассматривать экономику автономного экодома за весь его жизненный цикл (50 лет и более), то затраты полностью себя окупают. Как это показывает отечественная и зарубежная статистика, за 8-12 лет эксплуатации.
Мы уже имеем пример быстрого решения жилищной проблемы массовой застройкой холодных и теплозатратных хрущевок. Как показывает опыт Москвы, никакие приемы реконструкции уже не компенсируют их морального и конструктивного износа, и наиболее экономный вариант решения их проблемы - это снос застройки 60-70-х годов! Это же, наверное, ждет и Приморье.
Решая сиюминутные проблемы и получая сиюминутную выгоду, мы на самом деле «вгоняем в долги» наши будущие поколения, делаем их неконкурентоспособными с населением теплых стран, имеющим природное преимущество перед северными народами, вынужденными тратить огромные средства и усилия на преодоление «зимних условий» обитания. Применять традиционные технологии малоэтажного строительства в такой ситуации - это не самый рациональный способ хозяйствования.
Поэтому я считаю, что одно из самых перспективных направлений малоэтажного строительства в регионе - это внедрение автономных экодомов.
Павел КАЗАНЦЕВ, профессор кафедры архитектуры
и градостроительства ДВФУ, лауреат The Energy Globe World Award.
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