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Во Владивостоке состоялся открытый аукцион по продаже муниципальных помещений

05 Июня 2012, 12:58 | Владивосток

Открытый аукцион по продаже муниципальных помещений состоялся во Владивостоке. На торги было выставлено 26 объектов, в итоге с молотка ушли 11. По мнению специалистов, это достаточно хороший результат.

Торги проводились в аукционном зале МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости". По распоряжению главы города Игоря Пушкарёва, процедура продажи городского имущества организована в режиме полной информационной прозрачности. Ряд объектов продан по цене, близкой к начальной, чему покупатели - представители малого бизнеса - безусловно были рады. Однако по нескольким объектам в аукционном зале развернулось активное соперничество. Например, помещение площадью 15,9 кв. м на первом этаже здания на улице Бестужева было выставлено за 503 тысячи рублей, но в ходе борьбы цена выросла до 1 млн. 635 рублей - именно по такой цене будет заключен договор купли-продажи с победителем аукциона. Рост цены в ходе аукциона - позитивный факт для пополнения муниципального бюджета.

На остальные объекты из списка выставленных на продажу в этот раз не нашлось покупателей. Другими словами, не подано ни одной заявки, либо подана одна, что также является основанием для признания аукциона не состоявшимся.

Как сообщили в управлении муниципальной собственности, уже в ближайшее время на большинство из таких помещений будет вновь объявлен аукцион. Объекты эти находятся в разных районах краевого центра и предназначены для обустройства здесь небольших предприятий торговли, услуг, либо офисов.

Приватизация значительной части муниципального имущества по всей стране - нормальный рыночный процесс, регулируемый российским законодательством. Его цель - сократить расходы бюджетов на содержание, управление, капитальный ремонт недвижимости, которая не используется бюджетными организациями или муниципальными предприятиями, и передать такие объекты эффективному собственнику. На базе бывшего муниципального имущества теперь развиваются многие отрасли городской экономики, а бюджет получает налоговые доходы от успешно развивающегося бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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