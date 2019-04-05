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Яйца во Владивостока подешевели
Полтора десятка куриных яиц теперь можно приобрести за 104 рубля 50 копеек. Накануне пасхального праздника магазины-партнёры социальной программы «Город для людей» снижают цены. Сегодня по программе в краевой столице, а также за пределами Владивостока работает несколько десятков торговых точек.
Найти продукты с социальными ценами на полках магазинов просто – их выделяют броский оранжевый цвет и надпись с названием акции. Выгодным предложением с удовольствием пользуются покупатели с любым достатком – акция работает для всех без ограничений. Для многих семей, а также для студентов и пенсионеров продукты по сниженным ценам становятся настоящим подспорьем, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Тем временем, предприниматели продолжают активно включаться в программу «Город для людей». Причем участвуют в социальной акции как крупные торговые сети, так и мелкие торговые точки. По сниженной стоимости всегда можно купить мясо, рыбу, колбасные изделия и сыры, молочную продукцию, яйца, сладости и многое другое.
Как отмечают предприниматели, социальная ответственность – важная часть любого успешного бизнеса, а участие в программе «Город для людей» для них – это не маркетинговый ход, а реальная поддержка социальных незащищенных слоев населения.
«Администрация Владивостока приглашает присоединиться к программе социальной поддержки населения «Город для людей» предприятия торговли», – рассказали в управлении экономического развития.
С полным адресным списком магазинов-партнёров социальной программы «Город для людей» можно ознакомиться здесь. По вопросам участия в программе следует обращаться по телефонам 2614-493, 2614-160.
Фото - Анастасия Котлярова.
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