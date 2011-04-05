Образование в Приморье поддержат из краевого бюджета

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Приморье будет продолжена в этом году по шести направлениям. Об этом рассказала вице-губернатор Приморья Любовь ДРОЗДОВА на очередном заседании Совета по реализации нацпроекта «Образование».

«Это поддержка талантливой молодежи, дополнительное вознаграждение за классное руководство, денежное поощрение учителей и развитие дистанционного образования детей-инвалидов, - сообщила Любовь Дроздова. - А также два новых направления проекта – обеспечение общедоступности дошкольного образования и национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

В краевом бюджете на 2011 год на поощрение талантливой молодежи предусмотрено 600 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на присуждение премий в размере 30 тыс. рублей каждая победителям региональных конкурсов.

Победители всероссийских и международных конкурсов и олимпиад получат государственную поддержку. За пять лет премии Министерства образования и науки РФ получили 234 приморца.