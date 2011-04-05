На повестке дня – молодежный рынок труда

C 7 по 8 апреля во Владивостоке пройдет IV межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития молодежного рынка труда Дальнего Востока», которую организовывают ДВФУ и ВГУЭС при поддержке Департамента образования и науки Приморского края.

Цель конференции - развитие системы профессионализации студентов, содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников, привлечение к сотрудничеству заинтересованных сторон. Конференция будет интересна представителям учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, органов исполнительной и законодательной власти Приморского края, а также организаций и предприятий различных организационно-правовых форм собственности. Участие в конференции бесплатное.