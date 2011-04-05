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Снесенный рынок возвращается на место

05 Апреля 2011, 13:50 | Владивосток

Новый рынок строят во Владивостоке в районе остановки «Стройматериалы» на БАМе, сообщило агентство «Дейта». Временный мелкооптовый рынок будет в этом районе как минимум до 2013 года.

Примечательно, что ранее здесь уже располагался продовольственный рынок, однако в 2008 году его снесли, а рядом построили торговый центр. Такое решение об упорядочивании торговли можно было бы только приветствовать, однако пенсионерам, живущим в данном районе, оно пришлось явно не по вкусу. Теперь им приходится покупать продукты на месте, но дороже, или ехать в другие районы города.

Интересно, что официальной причиной для сноса рынка послужили вполне благие намерения - в этом районе хотели построить дорожную развязку. Однако ее строительство так и осталось на уровне планов. Раз так, то департамент земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края 17 октября 2010 года согласовал отвод земли под размещение мелкооптового рынка сроком на три года в районе пересечения улиц Волгоградской, Тухачевского и Ульяновской. Теперь жители БАМа получат хотя бы дешевые продукты вместо пустыря.

Однако не все граждане согласны со строительством рынка. Некая группа бизнесменов ратует за ранее разработанный план развития района, включавший автобусную развязку. Интересно, что неутвержденным этот план остается уже довольно длительный срок, и никаких подвижек в сторону его претворения в жизнь не наблюдается. Вполне вероятно, что у коммерсантов есть собственный интерес в том, чтобы земля напротив крупного торгового центра никак бы не использовалась, а конкурент в виде недорого рынка никогда бы не появился.

Автор: Юрий Рогов
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