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Подарок приморочкам в «яблочной» упаковке
Гениальные творения Стива ДЖОБСА, основателя корпорации Apple, фантастически популярны во всем мире. Однако приобрести статусный гаджет может позволить себе далеко не каждый. Чтобы сделать эти устройства максимально доступными у нас в Приморье, в преддверии наступающих праздников в компании «Технопарк» стартовала специальная Apple-акция.
Суть акции проста, как и сама продукция Apple, считают в «Технопарке». Любой желающий может принести свой телефон и получить скидку в несколько тысяч на Apple iPhone 4S и Apple iPad 2. К Apple-акции «Технопарка» Примсоцбанк предложил специальный кредит для покупателей продукции Apple, по которому отменен первоначальный взнос и снижена процентная ставка. Всего 1% в месяц. Ежемесячный платеж за iPhone4S и iPad 2 будет составлять не более 900 рублей. Праздничная Apple-акция будет проходить в компании «Технопарк» до конца марта.
Напомним, в России продажи Apple iPhone 4S начались в ночь с 16 декабря 2011 года. И несмотря на высокую цену – до 49 тыс. рублей, ажиотаж не спадает. Первые планшетники iPad 2 продаются в российских магазинах и вовсе скоро год - с конца мая 2011 года. Цена устройства колеблется от 19 тыс. рублей до 35 тыс. рублей в зависимости от комплектации. По словам представителей магазинов, все устройства привезены в Россию из США, но поддерживают русский язык.
«Золотой Рог».
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