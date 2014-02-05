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Администрация Владивостока не в праве вмешиваться в скандал с двойными квитанциями
Очередное заседание совета по ЖКХ прошло сегодня, 5 февраля, в администрации города. На этот раз оно было посвящено проблеме двойных квитанций, которые вот уже несколько месяцев получают жители домов, обслуживаемых «НП УК Эгершельд».
Напомним, неразбериха возникла из-за возвращения в город бывшего руководителя «НП УК Эгершельд» Вадима Глазунова. По его мнению, он может собирать платежи с домов на правах предыдущего владельца компании. Однако в настоящее время действуют протоколы общих собраний домов, в соответствии с которыми жители проголосовали за переход от «НП УК Эгершельд», возглавляемой Глазуновым, к «НП УК Эгершельд», возглавляемой Анатолием Слаутенко. Таким образом, обслуживает дома управляющая компания, возглавляемая Анатолием Слаутенко.
«Вадим Глазунов настаивает на том, что сейчас его компания также обслуживает дома, к примеру, вывозит мусор. И на основании этого он выставляет счета. Но наша проверка показала, что мусор на мусоросжигающий завод привозят сотрудники компании, возглавляемой Слаутенко, - доложил начальник содержания жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер.
Члены Совета сошлись во мнении, что если бывший руководитель УК хочет вернуть себе на обслуживание дома, то никто не запрещает ему проводить собрания жителей и, соблюдая закон, собирать голоса. Однако Вадим Глазунов этого не делает.
«То, что происходит сейчас, – это иначе чем мошенничество не назовешь, - возмутился депутат городской Думы Александр Юртаев – и возмутительно, что бездействует прокуратура и УВД».
Глава города Игорь Пушкарёв, который возглавляет совет по ЖКХ, поручил его членам разобраться с проблемой. По его поручению была создана рабочая группа. Специалисты будут встречаться с жителями, проконсультируют их, какие заявления в прокуратуру им необходимо подготовить.
«Никаких юридических оснований вмешиваться во взаимоотношения УК и жителей администрация города не имеет, - пояснил Игорь Пушкарёв, - по новому жилищному законодательству только сами жители вправе обращаться в прокуратуру и судиться с непорядочными руководителями УК. Однако в случае с «Эгершельдом» страдают в первую очередь сами горожане. И мы не можем не вмешаться. Я прошу вас подключиться, провести всю необходимую информационную работу, разъяснить жителям, чем отличаются квитанции и какие действия им необходимо предпринять, чтобы проблема была решена».
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Предлагаю , пока эти два хозяйствующих субъекта не найдут общий знвменатель, населению не платить им ни за какие услуги.