У "Примводоканала" нет денег на достройку очистных сооружений

Краевое предприятие просит увеличить тариф на водоотвод для жителей Владивостока, чтобы достроить очистные.

Очистные, которые строились в рамках подготовки города к саммиту АТЭС-2012, в настоящее время работают только на четверть от запланированной мощности.

"Очищаются стоки только на 25%. Остальное сливается в море без надлежащей очистки. Ежедневно поступает 270 тыс. кубометров стоков, очистку проходит лишь 70 тыс.", - сообщил гендиректор КГУП "Приморский водоканал" Юрий ГУРТЯКОВ заседании комитета Законодательного Собрания Приморья по экономической политике и собственности.

По словам Гуртякова , контракт на постройку очистных сооружений подразумевал траты в размере немногим более 6 млрд рублей. В то же время, "Примводоканал" израсходовал свыше 10 млрд рублей. Сумму сверх контрактной предприятие изыскивало из собственных средств.

"Поэтому сейчас "Примводоканал" испытывает финансовые трудности", - цитирует гендиректора пресс-служба краевого парламента

Тем не менее, подчеркнул он, необходимо закончить строительство и обеспечить пуск в эксплуатацию всего комплекса очистных сооружений.

"В декабре этого года планируется в полном объеме запустить очистные сооружения северного района. Но очистные центрального района останутся загруженными только на 40%. Для того, чтобы предприятие не испытывало финансовых трудностей с эксплуатацией очистных сооружений, нужна ежегодная субсидия в размере 600 млн рублей", - отметил Юрий Гуртяков.

По его словам, основная проблема нехватки средств - это тариф на водоотведение. Глава "Примводоканала" считает, что он сильно занижен.

Во Владивостоке тариф на водоотведение составляет немногим более 8 рублей за кубометр. В то же время в Уссурийске и Находке он равен 25 рублям.

Чтобы достроить и ввести в эксплуатацию все очистные сооружения и канализационные коллекторы, нужно, по его словам, повысить тариф до 23 рублей за кубометр.

В свою очередь первый вице-губернатор Приморья Александр КСТЕНКО, который также принял участие в заседании комитета ЗакСа, отметил, что можно обратиться в Федеральную службу по тарифам об увеличении его размера.

"Но жители должны понимать, что этот рост необходим", - сказал он.

Кроме того, первый вице-губернатор призвал привлекать и внебюджетные средства.

По данным пресс-службы краевого парламента, доклад гендиректора "Примводоканала" вызвал множество вопросов со стороны депутатского корпуса. В то же время они согласились с тем, что убытки КГУП можно покрыть либо за счет бюджетных субсидий, либо за счет увеличения тарифа на водоотведение.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.