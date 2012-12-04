Свадебные салоны Владивостока идут на демпинг

Отгремел сезон свадеб. Организаторы банкетов подсчитывают прибыль, а свадебные салоны устраивают сезонные распродажи. Кто устанавливает «сезоны» для свадьбы и сколько стоит организовать свадьбу сегодня, узнавал «ЗР».

Количество желающих связать себя узами брака с июня по октябрь более чем в два раза превышает таковых с ноября по май. «Особенные пики брачующихся наблюдаются в круглые даты, такие как 07.07.07 или 11.11.11, либо накануне праздников, таких как день города, например. Мы всегда предупреждаем молодоженов, что на конкретную дату может быть много желающих и могут возникнуть проблемы с очередью в ЗАГС или с организацией свадьбы, но молодых это обычно не пугает, и они не меняют своих решений» - говорит сотрудник одного из ЗАГСов Владивостока.

Но одного желания мало, чтобы отыграть веселую свадьбу. На помощь по организации торжества готовы прийти профессиональные ведущие, оформители, музыканты и фотографы. Но их основная цель - это получение прибыли, а поскольку в летние месяцы клиентов значительно прибавляется, то и цены на все услуги возрастают порой в разы.

Если молодожены хотят обойтись небольшими потерями для семейного бюджета, то лучше выбрать для свадьбы зиму или начало весны. В это время банкетные залы свободны, у ведущих и фотографов значительно меньше заказов и, соответственно, более приемлемая цена на услуги. А какие невероятные скидки предлагают свадебные салоны, начиная с октября... Вот уж где идет откровенная борьба за клиентов. Некоторые салоны по-старинке предлагают скидки, правда, порой до 50%, а некоторые идут на более изощренные меры. Например, один из салонов Владивостока предлагает скидку на платье в 25% в случае его покупки в день примерки. Всем известно как невесты любят примерять платья, обдумывать покупку понравившейся модели в течение нескольких дней. И дабы не потерять неуверенных клиентов им предлагается весомый аргумент для покупки платья в конкретном салоне.

Один из свадебных салонов Владивостока предлагает бесплатное украшение шампанского и бокалов в случае покупки от 30 тыс. рублей. Также достаточно интересное предложение для молодоженов, которые хотят как можно больше сэкономить. В некоторых салонах предлагают сразу одеть и жениха, и невесту, в таком случае оплатить нужно будет только один из нарядов, второй - в подарок.

Но, несмотря на все возможные скидки и варианты экономии, свадьба, даже самая экономная, сегодня обходится достаточно дорого. На наряды для молодоженов уходит минимум 50 тыс. рублей, банкет - от 1,5 тыс. рублей на человека, аренда лимузина - от 3 тыс. рублей за час, фотограф, видеооператор - от 10 тыс. рублей каждый, ведущий с диджеем - от 20 тыс. рублей, а еще нужно не забыть про кольца, букет невесты, свадебный торт, приглашения, и в сумме получается больше 200 тыс. рублей. А если учитывать, что все сделать по-минимуму не удастся, и добавить сюда модные сегодня свадебные путешествия, то цена увеличивается в несколько раз. И к лету, конечно, стоит учитывать рост цен и не надеяться сэкономить.

Но, несмотря на это, каждые выходные ЗАГСы Владивостока все равно полны счастливых лиц молодоженов и кругом раздается радостное «Горько!». Это значит, что молодежь хочет заводить семьи и не жалеет средств на праздничную организацию.

Досье "ЗР"

13 789 браков зарегистрировано с начала года в крае - на 0,4% меньше, чем за 9 месяцев 2011 года. 7 344 развода зафиксировано в этот период - на 46% меньше, чем годом ранее.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".