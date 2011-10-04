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Владивостокская земля продана. Застройщики ждут еще

04 Октября 2011, 15:01 | Владивосток

Аукционы по продаже пяти муниципальных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в поселке Трудовое успешно состоялись в администрации Владивостока на минувшей неделе. Люди получили землю в собственность под застройку, городской бюджет – доход.

Но самое главное, считают в мэрии, проданные участки включены в экономический оборот и будут по-хозяйски использоваться, что в итоге послужит развитию Владивостока.

Опыт продажи муниципальных земель под застройку в открытом аукционе применен во Владивостоке впервые. Такое поручение – сформировать участки и выставить их на продажу в режиме полной прозрачности и открытости - дал специалистам администрации Владивостока мэр города Игорь ПУШКАРЕВ. Теперь процедура земельных аукционов в соответствии с законом должна стать в краевом центре постоянной.

К аукциону были предложены участки в обжитой зоне поселка Трудового, вполне пригодные для стройки дома и разработки сада, огорода. Конечно, земля здесь требует существенного приложения сил и средств, но при этом микрорайон электрифицирован, телефонизирован, имеет сети центрального водоснабжения, канализации, к участкам есть грунтовые дороги, а совсем рядом – федеральная трасса.

И все же первый опыт продажи земли оказался крайне не простым: аукционы объявлялись четыре раза и трижды признаны не состоявшимися - в силу отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Эксперты называли разные причины: например, инерцию мышления, когда землю под «домик в деревне» люди с деньгами ищут на «черном» рынке, а также изрядно завышенную продажную цену. В итоге цена была радикально снижена – больше чем в три раза, что и стало дополнительным мотивом для покупателей. Например, первоначально участок в 2 тыс. кв. метров на улице Пшеницына был предложен по цене 1 млн 600 тыс. рублей, тогда в четвертый раз – уже за 512 тысяч. В итоге на очередном этапе торгов за участки развернулась настоящая борьба претендентов. Например, покупатель одного из участков определился на 89-м шаге, а еще одного – и вовсе на 122-ом. Соответственно и цена трех из пяти наделов вновь существенно подросла (например, на улице Карла Маркса была 596 тысяч, а продана за 1 млн 120 тысяч).

К слову, торги находились под контролем камер видеозаписи. Свой интерес к аукциону и соблюдению законности проявили и депутаты городской думы.

Теперь в администрации Владивостока готовят к аукциону следующие земельные участки – как в черте города, так и в пригороде.

Автор: Ольга Ивлева
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