Генконсул познакомил с японской кухней продавцов продуктов питания

Дегустация блюд домашней японской кухни прошла в резиденции генерального консула Японии во Владивостоке. Впервые за время существования рынка японских продуктов питания в Приморье в продвижении товара в России участвовали не только торговые компании, но и представители государства Страны восходящего солнца.

По словам генконсула господина Нобуаки ИТО, его решение организовать эту акцию было вызвано тем, что после Фукусимы объемы импорта японских продуктов в нашу страну заметно снизились. В то же время в самой Японии экономика сейчас активно восстанавливается, и японские компании готовы довести поставки традиционно качественных продуктов питания до прежних объемов.

«Правительство Японии уделило большое внимание экономике, - говорит Елена ДОБРЖАНСКАЯ, президент компании-импортера «Ейлан», предоставившей продукты на дегустацию. - Сейчас наступило время активизации японских производителей на мировых рынках. Для нас, конечно, очень важно, что со стороны Японии мы получили такую поддержку. Для многих российских компаний, участвующих в торговых операциях, например, розничных сетей, эта дегустация позволила впервые побывать на территории другой стороны, попробовать блюда, приготовленные шеф-поваром генерального консула Сираиси СЮИТИ и оценить продукты, которые они предлагают покупателям».