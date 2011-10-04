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Продукты от компании Rosepia во Владивостоке – шаг навстречу вашему здоровью!

04 Октября 2011, 17:01 | Владивосток

Посетители выставки «Дальагро. Продовольствие» высоко оценили натуральный вкус продуктов из Южной Кореи без химических удобрений и синтетических добавок. Экологически чистые овощи, фрукты, пряности, напитки и сладости представила на выставке компания Rosepia.

Жителям нашего города хорошо знакома цветочная продукция Rosepia – изящная букетная роза, нежная лилия, изысканная орхидея… Второе направление работы компании, не менее актуальное и перспективное – это продукты питания, напитки и биологически активные добавки, которые производятся в корейской провинции Чхунчхонпук-то.

Rosepia поставляет в Россию продукцию государственного сельскохозяйственного бренда Whimori, который гарантирует безопасное производство, стабильные поставки и высокую лояльность потребителей. Продукты под маркой Whimori проходят строгий контроль на всех этапах производства – во время посадки сельскохозяйственных культур, выращивания, сбора урожая, сортировки, фасовки, упаковки – и в обязательном порядке испытываются на соответствие требованиям безопасности и стандартам качества ISO.

Компания Rosepia представляет во Владивостоке:

- яблоки восточных сортов (фуджи, хонро), груши (синго), персики, арбузы, мандарины;

- морковь, паприку, огурцы, тыквы, кабачки, томат, мини-томат;

- грибы (вешенку, еноки, бунисимеджи, шиитаки);

- традиционные корейские сладости (рисовое, яблочное, кунжутное печенье, воздушный хлеб и пр.);

- красный молотый перец;

- морскую капусту, водоросли;

- напитки с соком алоэ;

- яблочное и рисовое вино, изготовленное по традиционным корейским рецептам.

«Органические продукты дают возможность ощутить настоящий вкус пищи без искусственных добавок и, конечно же, приносят пользу нашему организму, не засоряя его инородными химическими веществами, - говорит исполнительный директор компании Rosepia мистер Ли ХЁНГЮ. - Это продукция премиум-класса, созданная в самых экологически благоприятных районах Южной Кореи с заботой о вашем здоровье».

Вкусные и полезные продукты из Южной Кореи можно приобрести в супермаркетах Владивостока («ВЛ-Март», «Парус», «Сотка», «Фреш» и других). В перспективе планируется открытие интернет-магазина и организация службы доставки.

Главные преимущества компании Rosepia:

экологически чистая продукция высокого качества, отвечающая международным стандартам;

налаженная система логистики и таможенного оформления;

кратчайшие сроки поставки;

гибкий подход к потребностям клиента;

успешная работа в России, Японии, США, Индонезии, Малайзии и других странах мира;

собственное представительство во Владивостоке.

Официальный представитель компании Rosepia во Владивостоке - Борис Цой.

Тел. +7 (423) 276-10-01,

rosepia@gmail.com, www.rosepia.com. Реклама.

Автор: Елена Зайцева
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