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На рынке недвижимости появляются «новые формы»
Круглый стол «Взаимодействие банков и агентств недвижимости. Новые возможности и перспективы», прошедший во Владивостоке на минувшей неделе, по мнениям специалистов рынка недвижимости, был особенно интересным и полезным. В его работе приняли участие представители Дальневосточного банка Сбербанка РФ и руководители двадцати пяти риэлторских компаний из Владивостока и Артема.
На круглом столе обсуждались новые формы коммуникации между специалистами, безопасность расчетов при сделках с квартирами, новые условия кредитования, возможности использования материнских и военных сертификатов и пр.
В короткое время участники не только «прошлись» по всем основным существующим проблемам работы на рынке недвижимости, но и проговорили пути их решения. Одним из сложных вопросов считается работа по совместному использованию военных сертификатов и ипотечных кредитов. Обсуждались условия приобретения жилья для молодых семей, использования материнского капитала.
По словам Сергея КОСИКОВА, управляющего Владивостокским городским бюро обменов, одним из главных итогов этой встречи можно назвать предложение Сбербанка РФ по новым формам безналичных расчетов при сделках. «Вексельные расчеты – новый шаг в системе безопасности сделок в части организации расчетов. Все просто, прозрачно. Практически – аналог американской системы. В нашей работе, когда в сделках участвуют несколько квартир, это позволит намного повысить прозрачность и безопасность расчетов. Вексельный расчет может стать неплохой альтернативой использованию банковских ячеек».
По итогам круглого стола руководитель отдела по работе с партнерами Приморского отделения Сбербанка РФ Ирина АПИШЕВА составила перечень предложений по внедрению новых программ и адаптации существующих под требования приморского рынка. Было решено, что руководители риэлторских компаний должны принимать участие в подготовке кредитных инспекторов Сбербанка.
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