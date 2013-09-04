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Кирпич от "Примблока" дешевеет

04 Сентября 2013, 17:54 | Владивосток

До 10%, или по 2 рубля за штуку, снизились цены на приморский лицевой прессованный кирпич, выпускаемый заводом ООО «Примблок» по испанской технологии. В среднем штука кирпича этим предприятием теперь предлагается по 22 рубля.

Как отметил генеральный директор компании Александр ХУДНИЦКИЙ, в какой-то степени осеннее снижение цен, предложенное предприятием потребителям, отражает начало сезонного спада спроса. Но предприятие нашло возможности пойти на эту акцию, потому что ему удалось добиться снижения себестоимости своей продукции. Достигнуто это благодаря вводу новой мощности завода. Теперь его производительность выросла вдвое - до 320 тыс. штук кирпича в месяц. Сегодня «Примблок» полностью удовлетворяет запросы регионального рынка, при постоянной загруженности в среднем 65-70%. Небольшие партии кирпича покупают также сахалинцы и хабаровчане.

В последнее время с использованием кирпича, выпускаемого «Примблоком», построена школа на о. Русском в районе Канала, сейчас завершается строительство большого 14-16-этажного дома на ул. Ватутина. Активно этот кирпич используется приморцами для малоэтажного строительства.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: школа  торговля  малоэтажка  стройматериалы  технологии 



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