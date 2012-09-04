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Страны АТЭС озаботились проблемой продовольственной безопасности
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. Лидеры экономик АТЭС 8 сентября во Владивостоке рассмотрят и утвердят план работы партнерства в сфере продовольственной безопасности на 2012-2014 годы. Ранее документ утвердили участники Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС, проходящего в рамках Недели саммита АТЭС 2-9 сентября.
Как сообщает оргкомитет форума, основными приоритетами партнерства стали содействие распространению технологий в сельском хозяйстве, развитие инфраструктуры экспорта и импорта продовольствия, повышение доступности продовольствия для незащищенных слоев населения, гармонизация таможенных, санитарных и ветеринарных процедур.
Также на заседании было предложено разработать виртуальную платформу (интернет-портал), которая позволит снизить волатильность на рынках продовольствия.
По словам председателя ДКС АТЭС в 2012 году Зиявудина МАГОМЕДОВА, сейчас значительная часть волатильности на рынках вызвана нехваткой информации у трейдеров о существующих запасах продовольствия и планируемом спросе.
"Создание подобной платформы позволит в режиме реального времени узнавать, например, о количестве зерна на складах экономик АТЭС, и тогда текущие изменения в поставках", - отметил Зиявудин Магомедов.
Участник ДКС АТЭС от КНР Нин ГАОНИНГ отметил, что совет под российским председательством провел очень плодотворный год, а партнерство в сфере продбезопасности позволит создать новую систему продовольственного обеспечения в регионе АТЭС.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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