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Коммунальная жесть: Квартирные счетчики не спасут россиян от дополнительных расходов

04 Сентября 2012, 13:39 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. С 1 сентября, второй раз в этом году, повысились тарифы на коммунальные услуги - тепло и воду. Максимальный прирост - 6 процентов, столько же тарифы прибавили в июле. Кроме того, изменился порядок оплаты за жилье и коммуналку: платежи по всем видам услуг разделили на индивидуальные (внутриквартирные) и общедомовые.

Такой порядок определен Правилами предоставления коммунальных услуг. Они были утверждены правительством более года назад. Но понадобилось время, чтобы регионы рассчитали под новый порядок "личные" и "общие" нормативы потребления. Теперь в квитанциях произойдет "раздвоение платежей": отдельной строкой будут оплачиваться вода, тепло, электроэнергия, которыми пользовались в квартире, и отдельно - "общедомовые" ресурсы, например, для отопления подъезда и работы лифта, сообщает портал Km.ru.

Но это - не единственное нововведение. Правила усиливают меры воздействия на должников. Применять санкции к ним можно будет за гораздо меньшие суммы долга. Обычно управляющие компании начинают с того, что отключают неаккуратным плательщикам воду, свет, газ. Могут наказать и в том случае, если человек не 100-процентный должник, а платит, но только частично (гасит долг постепенно). Сейчас "кран перекрывают", если сумма долга достигает величины, рассчитанной исходя из шести месячных нормативов потребления.

Новый порядок вдвое жестче: как только долг за любой ресурс превысит сумму трех месячных платежей, рассчитанных исходя из норматива потребления, неплательщику отправляют письменно напоминание-предупреждение. Если долг не гасится за 30 дней, вода, свет, газ отключаются.

И в некоторых случаях остаться без света и воды можно, задержав оплату всего на месяц.

Например, если семья из трех человек пропустит только один платеж, величина долга как раз и будет равна трем нормативным суммам, и к ней уже можно применять санкции.

Правда, есть и послабление. Правила предоставляют жильцам право получить отсрочку в случае резкого подорожания коммуналки. Если размер платы за месяц окажется выше на 25 процентов такого же платежа в предыдущем году, можно оформить рассрочку - вносить оплату равными долями в течение 12 месяцев. Но на оставшийся долг начисляется процент исходя из ставки рефинансирования Центробанка плюс 3 процента.

Еще одно нововведение - отменяется "принцип 13-й платежки". Сейчас коммунальщики нередко делают перерасчет по количеству поданного жителям тепла, выставляя в конце года дополнительные платежи. И далеко не всегда обоснованные. По новым правилам все расчеты по оплате должны проводиться по фактическому потреблению ежемесячно. Правда, несколько дней назад правительство внесло изменения в этот пункт правил, разрешив на переходный период до 2014 года по решению региональных властей сохранить прежний порядок оплаты - равными долями в течение всего года. Регионы должны принять соответствующие документы до 15 сентября.

Стал более строгим и порядок снижения оплаты в случае временного отсутствия жильцов. Принцип "уехал - не плати" сохраняется, если семья (член семьи) отсутствует в квартире более пяти дней и подтвердит это документально, управленцы должны сделать перерасчет по коммунальным платежам. Но оформить свое отсутствие станет хлопотнее. Перечень подтверждающих документов стал шире. В некоторых случаях их придется дублировать (например, управляющая компания имеет право в дополнение к имеющейся копии приказа о командировке запросить проездные билеты). А многие справки требуется подписывать у должностного лица, заверять печатью, ставить регистрационный номер и дату выдачи. Эти меры направлены против подделки документов.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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