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"Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
Представитель АО: «мы не индексировали стоимость «Подольского» с ноября 2015 года»
Ряд средств массовой информации региона сообщила о подорожании популярного среди горожан хлеба сорта «Подольский». В частности сообщалось, что в сети «Фреш» булка хлеба сорта «Подольский» производства АО «Владхлеб» предлагалась уже по 40,5 рублей. Ранее в этой сети этот хлеб продавался по 34 рубля, а в целом по городу в пределах 34-36 рублей. Деловая газета «Золотой Рог», напомним, сообщила, что готова выслушать и обнародовать разъяснения производителей хлеба. Представители «Владхлеба» прислали в редакцию свои разъяснения.
«Подольский» – любимый горожанами и первый по объему производства хлеб в городе Владивосток. АО «Владхлеб» не индексировало стоимость «Подольского» с ноября 2015 года, тогда вынужденная индексация составила менее 5% от цены, уже почти 3 года отпускная стоимость «Подольского» для всех розничных сетей единая и неизменная.
Но итоговую цену хлеба на полке каждый магазин себя уже определяет самостоятельно. На этот процесс влиять мы не можем.
Себестоимость всей продукции в хлебопекарной отрасли складывается из множества переменных, часть из которых производители не в силах контролировать.
Так, к примеру, рост оптовых цен на рынке ГСМ составил 60%, таким образом оптовая цена на топливо выше чем на заправочных станциях. При этом абсолютное большинство хлебопекарных печей работают на жидком топливе.
Рост цен на пшеницу и как следствие рост цен на муку за последнее время составил более чем 20%. Отдельно необходимо сказать о цене на электричество, фактическое повышение тарифа на электроэнергию произошло на 8%.
Несмотря на эти факторы никакой индексации не происходит и в фирменных магазинах «Лакомка» и «Свежий хлебушек» хлеб «Подольский» продается по фиксированной цене 29,5 рублей. Цена пока сохраняется. Однако дальнейший рост цен на составляющие себестоимости неизбежно вынудит всех без исключения производителей провести индексацию, – рассказала директор по продажам АО «Владхлеб» Рассохина Наталья Борисовна».
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с каких пор фантазия журналиста золотого рога стала выдаваться за "ряд средств массовой информации"???