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Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Это неприятное событие дополнило июльское подорожание коммунальных услуг
Еще в конце января Министерство экономического развития (МЭР) предупредило отечественных потребителей о том, что в скорой перспективе ассортимент хлебобулочной продукции может заметно снизится при одновременном значительном увеличении ее стоимости, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Причиной тому стал законопроект инициированный вице-спикером Госдумы РФ Ириной ЯРОВОЙ о запрете возврата скоропортящихся товаров торговыми сетями поставщикам. Инициатор полагала, что, благодаря новому закону, убытки предприятий, которым приходится выкупать возвратный хлеб, должны сократиться, и это будет для них хорошо. Естественно, торговля, брать убытки на себя брать не собиралась, а предполагала переложить на покупателей.
Хотя Минэкономразвития считал необходимым законопроект доработать. Его точку разделяли в Минсельхозе, но в Торгово-промышленной палате РФ полагали, что новый закон будет стимулировать торговлю торговать без остатков.
В любом случае торговля решила по своему.
Сегодня в сети «Фреш» во Владивостоке булка хлеба сорта «Подольский» производства АО «Владхлеб» предлагалась уже по 40,5 рублей. Ранее в этой сети этот хлеб продавался по 34 рубля, а в целом по городу в пределах 34-36 рублей.
К сожалению, во «Владхлебе» прокомментировать нам ситуацию не смогли – маркетологов не оказалось на месте, не отвечал телефон и пресс-службы предприятия. Однако, известно, что пресс-служба сегодня работала, поскольку выпустила свежую информацию «С Днем рождения, Владивосток», в которой в частности говорится: «Пожалуй, самый знаменитый хлеб Приморья — это «Подольский». Его прототип был изготовлен ещё в 1935 году. В составе хлеба исключительно натуральные ингредиенты, поэтому на его приготовление уходит достаточно много времени. Чтобы получить «ту самую» буханку с хрустящей корочкой и нежным мякишем, необходимо 24 часа. Писатель Василий Авченко в своей книге «Глобус Владивостока» вообще назвал «Подольский» синонимом хлеба в нашем городе. В этом году ему исполняется 27 лет. Все эти годы тысячи горожан каждый день спрашивают в магазинах свежую буханку «Подольского». «Подольский» отлично сочетается с разными начинками. Из него получится отличный бутерброд с колбасой и сыром. А если захочется сладкого, то можно нанести на ломтик «Подольского» джем или фрукты.
О том, что этот прекрасный хлеб подорожал, в информации почему-то упустили.
Если нам не изменяет память, то предыдущее повышение цен на главный хлеб Приморья «Подольский» произошло в ноябре 2015 года. Тогда цена булки подорожала на 1,2-1,3 рубля. То есть, нынешнее повышение во «Фреше» в 3,5 раза серьезнее.
Надо отметить, что то повышение цен в департаменте лицензирования и торговли Приморья связывали с ростом цен на сырье, упаковочные материалы и электроэнергию. Можно считать, что этими же причинами можно объяснить и нынешнее повышение цен «Подольского». И, наверное, не одного только его. Плюс – упомянутым законом.
Стоит отметить, что в середине июня на 18% подорожал хлеб на Украине. Свежая новость – подорожание хлеба заметили и Севастополе, хотя по другим российским городам оно в интернете еще не отразилось. Мы надеемся, что завтра, 4 июля, специалисты «Владхлеба» подробнее расскажут нам, что происходит с ценами на приморский хлеб.
Деловая газета «Золотой Рог» готова выслушать и обнародовать разъяснения производителей хлеба.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Кривоносая образина рулит! Вот такие, как эта макака, и разваливают страну.