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Во Владивостоке выберут лучший товар
Оргкомитет конкурса «Лучший товар Владивостока в 2013 году» продолжает принимать заявки от товаропроизводителей города. Как отметили в управлении торговли и услуг администрации города, конкурс проводится с целью пропаганды достижений товаропроизводителей Владивостока в производстве и реализации потребительских товаров.
По условиям, представленные к участию в конкурсе товары должны быть произведены на предприятиях Владивостокского городского округа, реализовываться через розничную торговую сеть не менее трех месяцев, предшествующих проведению конкурса. Кроме того, товар не должен иметь замечаний по качеству от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Управления Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации".
Конкурс проводится во втором, третьем и четвёртом кварталах 2013 года. Так, в июне состоится конкурс среди товаропроизводителей мясоперерабатывающей, молочной промышленности, в сентябре - рыбной промышленности, а также производителей пива и безалкогольных напитков, в декабре - хлебопекарной, кондитерской промышленности.
Товаропроизводители подают необходимые документы и заявку на участие в конкурсе 1 числа последнего месяца текущего квартала в управление торговли и услуг администрации Владивостока по адресу: ул. Посьетская, 24, каб. 214, тел. 2614-482.
Пресс-служба администрации Владивостока.
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