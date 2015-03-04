Завод "Соллерс" во Владивостоке сокращает персонал

СП с Mazda пока оптимизирует персонал.

Совместное предприятие ОАО "Соллерс" и японской Mazda - ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (Владивосток) не планирует останавливать конвейер, сообщила деловой газете "Золотой Рог" ведущий специалист по связям с общественностью СП Екатерина ХАТКОВСКАЯ.

"Предприятие работает в обычном режиме. Другое дело, что мы в своей работе ориентируемся на спрос, а он сократился на фоне сложной экономической ситуации. Поэтому на предприятии идет оптимизация трудовых ресурсов. Но ни о какой остановке производства и сокращении линейки и речи быть не может", - сказала она.

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.

Производственная площадка "Соллерс" во Владивостоке в 2014 году выпустила 68 тыс. автомобилей, тем самым сохранив показатели 2013 года. Производственная площадка состоит из двух компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерс" и японской Mitsui).

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.