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Завод "Соллерс" во Владивостоке сокращает персонал
СП с Mazda пока оптимизирует персонал.
Совместное предприятие ОАО "Соллерс" и японской Mazda - ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (Владивосток) не планирует останавливать конвейер, сообщила деловой газете "Золотой Рог" ведущий специалист по связям с общественностью СП Екатерина ХАТКОВСКАЯ.
"Предприятие работает в обычном режиме. Другое дело, что мы в своей работе ориентируемся на спрос, а он сократился на фоне сложной экономической ситуации. Поэтому на предприятии идет оптимизация трудовых ресурсов. Но ни о какой остановке производства и сокращении линейки и речи быть не может", - сказала она.
"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.
Производственная площадка "Соллерс" во Владивостоке в 2014 году выпустила 68 тыс. автомобилей, тем самым сохранив показатели 2013 года. Производственная площадка состоит из двух компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерс" и японской Mitsui).
Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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собирать "машины" не выплачивая пошлину на ввоз комплектующих и не иметь рентабельности - это надо умудриться! Ради этой "великой" идеи оттяпали у дальзавода производственные помещения, огромную территорию с причальной и ж/д линиями и даже (вы только задумайтесь!)- засыпали сухой док (в котором десятки лет ремонтировали суда) и сделали из него парковку!!!