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Во Владивостоке эксперты обсудили рекламу водки и эротического салона
ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. 28 ноября 2012 года в Приморском УФАС России состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе.
Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение совета, стала реклама эротического салона с изображением девушки-модели в образе черта. Выслушав мнения членов совета, большинством голосов было принято решение признать, что реклама эротического салона может восприниматься гражданами как оскорбительная с учётом её места размещения (возле детского парка развлечений). По данному факту Приморским УФАС России будет проведена проверка.
Другой вопрос, рассмотренный членами совета, - реклама фестиваля «ХАСКИ Лэнд». Рассмотрев информацию о размещении во Владивостоке наружной рекламы фестиваля, проводимого центром «ХАСКИ Лэнд», и отмечая, что в Приморском крае реализуется водка под идентичным товарным знаком «ХАСКИ», члены совета рекомендовали Приморскому УФАС России провести проверку по факту размещения указанной рекламы, установив ее цели и уточнив на какую группу товаров зарегистрирован товарный знак «ХАСКИ».
"Золотой Рог".
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