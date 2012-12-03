Во Владивостоке эксперты обсудили рекламу водки и эротического салона

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. 28 ноября 2012 года в Приморском УФАС России состоялось очередное заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе.

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение совета, стала реклама эротического салона с изображением девушки-модели в образе черта. Выслушав мнения членов совета, большинством голосов было принято решение признать, что реклама эротического салона может восприниматься гражданами как оскорбительная с учётом её места размещения (возле детского парка развлечений). По данному факту Приморским УФАС России будет проведена проверка.

Другой вопрос, рассмотренный членами совета, - реклама фестиваля «ХАСКИ Лэнд». Рассмотрев информацию о размещении во Владивостоке наружной рекламы фестиваля, проводимого центром «ХАСКИ Лэнд», и отмечая, что в Приморском крае реализуется водка под идентичным товарным знаком «ХАСКИ», члены совета рекомендовали Приморскому УФАС России провести проверку по факту размещения указанной рекламы, установив ее цели и уточнив на какую группу товаров зарегистрирован товарный знак «ХАСКИ».

"Золотой Рог".