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Владивосток вошел в десятку лидеров по предзаказам на iPhone X

03 Ноября 2017, 08:45 | Владивосток

Количество предзаказов на iPhone X оказался в несколько раз выше по сравнению с предыдущими моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus, рассказали РИА Новости представители российских ретейлеров.

Предзаказ на iPhone Х стартовал в России 27 октября. Старт продаж смартфонов запланирован на 3 ноября.

iPhone X с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составит 79 990 рублей

Все опрошенные ретейлеры отметили высокий спрос на новый iPhone. Например, в сети салонов re:Store смартфоны, выделенные для предзаказа, закончились в первый день: в интернет-магазине — за 6 минут, а в обычных магазинах — за день. "В прошлом году такое же количество предзаказов мы отработали за три дня", — отметила представитель re:Store Людмила Семушина.

Клиенты МТС всего за час после начала предзаказа заказали столько iPhone X, сколько за весь первый день предзаказа на iPhone 8, рассказал пресс-секретарь оператора Дмитрий Солодовников. В "Эльдорадо" первая поставка iPhone X была продана по предзаказам за несколько часов.

При этом самой популярной среди россиян стала модель iPhone X "серый космос" с объемом памяти 256 Гб. Так, доля предзаказов на эту модель в "Связном" составила 43%. Наибольшее количество заявок пришлось на Москву и Санкт-Петербург (49%). В числе лидеров также: Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Также в десятке Владивосток, Хабаровск, Иркутск, рассказал представитель "Связного" Сергей Тихонов.
 
Количество предзаказов на iPhone X в "Связном" оказалось в 2,5 раза выше по сравнению с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В "М.Видео", в свою очередь, спрос на iPhone X более чем в десять раз превысил интерес к предыдущим моделям.

В пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн") также отметили очень высокий спрос на новинку — оператор обработал в два раза больше заявок, чем на iPhone 8.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото РИА Новости.

Автор: РИА Новости
Теги: ретейл  Связной  рейтинг  торговля  мтс  статистика  продажи  iphone x 






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