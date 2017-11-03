Владивосток вошел в десятку лидеров по предзаказам на iPhone X

Количество предзаказов на iPhone X оказался в несколько раз выше по сравнению с предыдущими моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus, рассказали РИА Новости представители российских ретейлеров. Предзаказ на iPhone Х стартовал в России 27 октября. Старт продаж смартфонов запланирован на 3 ноября. iPhone X с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составит 79 990 рублей

Все опрошенные ретейлеры отметили высокий спрос на новый iPhone. Например, в сети салонов re:Store смартфоны, выделенные для предзаказа, закончились в первый день: в интернет-магазине — за 6 минут, а в обычных магазинах — за день. "В прошлом году такое же количество предзаказов мы отработали за три дня", — отметила представитель re:Store Людмила Семушина.

Клиенты МТС всего за час после начала предзаказа заказали столько iPhone X, сколько за весь первый день предзаказа на iPhone 8, рассказал пресс-секретарь оператора Дмитрий Солодовников. В "Эльдорадо" первая поставка iPhone X была продана по предзаказам за несколько часов.