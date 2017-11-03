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Владивосток вошел в десятку лидеров по предзаказам на iPhone X
Количество предзаказов на iPhone X оказался в несколько раз выше по сравнению с предыдущими моделями iPhone 8 и iPhone 8 Plus, рассказали РИА Новости представители российских ретейлеров.
Предзаказ на iPhone Х стартовал в России 27 октября. Старт продаж смартфонов запланирован на 3 ноября.
iPhone X с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составит 79 990 рублей
Клиенты МТС всего за час после начала предзаказа заказали столько iPhone X, сколько за весь первый день предзаказа на iPhone 8, рассказал пресс-секретарь оператора Дмитрий Солодовников. В "Эльдорадо" первая поставка iPhone X была продана по предзаказам за несколько часов.
В пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн") также отметили очень высокий спрос на новинку — оператор обработал в два раза больше заявок, чем на iPhone 8.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото РИА Новости.
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