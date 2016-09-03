Китай хочет производить российское мороженое по российским технологиям

Молоко для лакомства планируется доставлять с Сахалина… морем

Китай рассматривает возможность строительства в Китае завода по производству российского мороженого из российского же сырья. Сегодня в приграаничных провинциях Китая наблюдается настоящий бум сладкого лакомства. К примеру, более 2,5 тонн мороженого в Китай в начале этого года поставило ОАО «Арсеньевский молочный комбинат».

«Мы бы хотели создать в Китае фабрику по производству мороженого по российской технологии и из российского сырья. Вопрос создания продуктового терминала мы вчера обсудили с губернатором Сахалинской области (Олегом КОЖЕМЯКО). Прорабатываем вопрос поставок сахалинского молока в Китай морем. Срок доставки не превышает двух суток, что позволит получать достаточный объем сырья для производства мороженого», - сообщил на Восточном экономическом форуме руководитель Ассоциации развития и планирования деятельности предприятий Китая Чжэньвэй Хэ.

Досье «Золотого Рога»: Приморские производители в 2015 году произвели более 4 тыс. тонн мороженого, что на 1,5% больше показателей прошлого года. По данным краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, местное мороженое в четыре раза дешевле импортного.

Вчера президент РФ Владимир ПУТИН на встрече с российскими и зарубежными инвесторами в ДФО с удивлением узнал о том, что в Китае очень любят российское мороженое, однако экспорт его в КНР из России якобы ограничен.

Один из участников встречи, представляющий китайский бизнес, рассказал, что российское мороженое в Поднебесной очень любят, но его не дают вывозить в Китай крупными партиями. Бизнесмен призвал президента России поспособствовать решению этой проблемы.

«Первый раз об этом слышу. Вы меня удивили по поводу запрета на вывоз мороженого. Как будто это национальное достояние или культурная ценность», - сказал президент.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток