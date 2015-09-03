ВЭФ: Приморье завалит Японию кукурузой

Группа "Русагро" планирует переваливать кукурузу через Владивостокский морской торговый порт, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Группа "Русагро" уже засеяла в Приморском крае 3,5 тыс. га кукурузы. В случае, если получится достичь экспортного качества для японского рынка, то через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) будет перевалена большая часть из планируемого объема урожая в 15-20 тыс. тонн, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Соответствующее соглашение "РусАгро" и ВМТП подписали в четверг в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

После того, как "РусАгро" построит сушилку и элеватор для кукурузы, объемы экспортных поставок вырастут, а Приморье в течение трех лет может довести производство кукурузы до более чем 1 млн тонн в год, пояснил Максим Басов.

В соответствии с соглашением "РусАгро" предоставит ВМТП информацию о потенциальных объемах грузовой базы, после чего порт разработает технологически и экономически эффективные условия организации перевалки заявленных объемов сельхозпродукции.

В перспективе, пишет деловая газета "Золотой Рог", стороны планируют расширить сотрудничество в рамках работы по обеспечению полного логистического сопровождения транспортировки продукции "РусАгро".

ОАО "Группа компаний "Русагро" - один из крупных производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, ОАО "Жировой комбинат" (Екатеринбург) и ряд торговых филиалов. Группа также контролирует около 500 тыс. га земли.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.