Дальний Восток остался без рынка авиачартерных перевозок

Дальневосточный туроператор "Авиачартер-ДВ" (Владивосток) приостановил свою деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед туристами, сообщила компания на прошлой неделе. По данным Российского союза туриндустрии, от приостановки деятельности "Авиачартера-ДВ" пострадает около 1 тыс. человек. При этом клиентов компании за границей на данный момент нет - всех их доставили на родину "Оренбургские авиалинии".



"В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам о реализации туристского продукта ООО "Авиачартер-ДВ" вынуждено объявить о приостановке своей деятельности", - говорится в сообщении компании.



Досье "Золотого Рога"



ООО "Авиачартер-ДВ" зарегистрировано во Владивостоке 28 апреля 2012 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным учредителем является генеральный директор Роман ЧЕРНЯВСКИЙ. В Единый федеральный реестр туроператоров ООО включено в апреле 2014 года. Компания позиционировала себя независимым консолидатором чартерных рейсов и авиаброкером в области регулярных авиаперевозок. Компания предлагала туры на острова Тихого океана - Сайпан и Гуам и японский остров Окинава.

А как все красиво начиналось

В 2013 году ОАО "Оренбургские авиалинии" начало выполнять рейсы по программам ООО "Авиачартер-ДВ" в США из городов Дальнего Востока, заказчиком которых на тот момент выступало ООО "Идеал-тур". Перед стартом полетных программ на Сайпан и Гуам (США) авиакомпания самостоятельно проделала огромную подготовительную работу - в Росавиации был получен допуск к полетам по правилам увеличенной дальности для двухдвигательных самолетов (правила ETOPS), оформлены разрешение и аккредитация авиакомпании в авиационной администрации США, заключены договоры с обслуживающими организациями, в аэропорту установлена автоматическая система регистрации "Астра", получены и согласованы слоты, разработаны навигационные маршруты полетов, налажена визовая поддержка (для оформления экипажей) и т.д. Первый рейс на остров Сайпан 28 октября 2013 года стал для авиакомпании "Оренбургские авиалинии" стартом нового этапа и освоением совершенно нового маршрута.



Все рейсы в течение 9 месяцев выполнялись авиакомпанией согласно расписанию, все пассажиры безопасно доставлялись в пункт назначения. Однако со 2 августа 2014 года авиакомпания приостановила сотрудничество с ООО "Идеал-тур" в связи с наличием накопившейся задолженности по уже выполненным рейсам, а также в связи с отсутствием поступления предоплаты текущих расходов на подготовку и выполнение полетов. ООО "Авиачартер-ДВ" в числе первых компаний заключило прямой договор с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии". Казалось бы, все складывается как нельзя лучше - работа напрямую сводит к минимуму возникновение проблемных ситуаций, финансовые сложности и т.д. Но две недели сотрудничества с новым заказчиком показали, что ООО "Авиачартер-ДВ" готово сотрудничать на условиях, выгодных только ему, в нарушение условий заключенного между ООО "Авиачартер-ДВ" и ОАО "Оренбургские авиалинии" договора.



Свои финансовые обязательства перед ОАО "Оренбургские авиалинии", указанные в договоре, заказчик чартерных рейсов ООО "Авиачартер-ДВ" не исполнял. Прямые вопросы, задаваемые руководством авиакомпании о сроках поступления денежных средств и операционных платежей, не получали ответа. Вновь сложилась ситуация, когда заказчик рейсов не платит за выполненные рейсы и платить не собирается. В связи с этим 15 августа 2014 года авиакомпания "Оренбургские авиалинии" в соответствии с условиями заключенного с ООО "Авиачартер-ДВ" договора отменила 9 рейсов на о. Сайпан и о. Гуам, не расторгая при этом сам договор.



Гендиректор "Авиачартера-ДВ" Роман Чернявский сразу же заявил, что намерен подать в суд на авиаброкера за нарушение условий договора, согласно которому тот должен был предупредить о прекращении чартерных рейсов и расторжении отношений за два месяца, а не за два дня, как это было сделано.



"Согласно положениям нового договора у авиаброкера на данный момент отсутствуют основания поднимать вопрос о наличии задолженности и отменять в связи с этим рейсы. Тем более что еще 14 августа, за день до сделанного авиаброкером заявления, дальневосточным туроператором было направлено гарантийное письмо о выплате суммы долга и произведен авансовый платеж", - озвучил свою позицию Роман Чернявский.



Параллельно он обратился за помощью в разрешении ситуации к министру транспорта РФ Максиму СОКОЛОВУ и руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру НЕРАДЬКО и направил заявление в прокуратуру Приморского края.



"Руководство ОАО "Авиачартер-ДВ" не складывает с себя ответственности и готово содействовать туристам, пострадавшим из-за срыва отдыха, и вернуть деньги за турпутевки", - сказал гендиректор компании.

Заложники страховки

По данным Российского союза туриндустрии от приостановки деятельности "Авиачартера-ДВ" пострадают около 1 тыс. человек.



"Продаж в последнее время у туроператора не было, были раньше продажи на зимние программы до всех неприятностей на сентябрь-октябрь. Но неизвестно, сколько было продано. Основное количество пострадавших - те люди, которые не смогли улететь отмененными рейсами, начиная с 19 августа. По прикидкам - это порядка тысячи человек", - сообщила представительница РСТ Ирина Тюрина.



Отметим, что с получением компенсаций мгут возникнуть сложности, несмотря на то, что ответственность "Авиачартера-ДВ" была застрахована на 30 млн рублей в лишившейся лицензии компании "Восхождение". В той самой, где также были застрахованы риски разорившихся турфирм "Нева" и "Лабиринт". А значит, до дальневосточников очередь дойдет позже.

Кто подхватит рынок?

Рынок авиачартерных туров на Дальнем Востоке утрачен с исчезновением местных авиакомпаний, вернуть его усилиями какой-либо одной компании невозможно, заявил журналистам председатель Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), заместитель руководителя "Турпомощи" Александр ОСАУЛЕНКО.



"Рынок Дальнего Востока, к сожалению, достаточно слабо может использовать возможности чартерных перевозок. У нас практически не осталось авиакомпаний. Можно назвать только компанию "Якутия". С уходом "Дальавиа", "Владивосток авиа", "САТ" - фактически этот рынок утерян", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске.



"На сегодня, вот, была попытка зайти (возродить чартеры - Прим. авт.) с "Оренбургских авиалиний". Вообще у них базируются во Владивостоке два

Boeing-737. Они не собираются выводить эти самолеты. По всей видимости, будут искать какого-то нового консолидатора", - предположил Александр Осауленко.



По его мнению, возвращение чартеров с Дальнего Востока возможно теперь только общими усилиями турфирм.



"Если брать местные финансовые возможности, то, конечно, какая-либо одна компания здесь не потянет, по-моему. Думаю, рынок дальневосточный все равно придет к консолидированию усилий", - отметил представитель РСТ.



Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.