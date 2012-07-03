РОСГОССТРАХ: Каско для самых автомобильных

По данным исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат» в 170 городах России, самым «автомобильным» городом в итоге стал Владивосток - на каждую тысячу жителей приходится почти 600 автомобилей. На деле это означает, что более половины населения города ежедневно пользуется автомобилем. Для примера, в Москве этот показатель составляет чуть более 300 автомобилей на тысячу жителей.

Совсем не сложно представить себе интенсивность движения в нашем городе, тем более с учетом его сложного рельефа. Все это создает предпосылки для многочисленных ДТП и, как это не странно звучит, популяризации такого вида страхования как «каско». «Каско», пожалуй, наиболее актуальный вид страхования, и не только в нашем городе. Такую популярность ему обеспечивают несколько основных факторов: во-первых, неутешительная статистика ДТП, и как следствие, большая вероятность того, что автовладелец может столкнуться с большими затратами на ремонт поврежденного автомобиля; во-вторых, постоянно возрастающая стоимость ремонтно-восстановительных работ и запчастей, особенно на специализированных СТО; в-третьих, рост популярности автокредитов, выдаваемых только при обязательном оформлении каско на приобретаемый автомобиль.

И если на вопрос о том, оформлять «каско» или нет, большинство автомобилистов для себя уже давно ответили, то вопрос о том, как и где именно это сделать, остается открытым.

Какую страховую компанию выбрать? Как не промахнуться со стоимостью такого полиса? Что будет включено в договор, а что нет? Чем та компания лучше, чем эта? Подобные вопросы встают практически перед каждым автовладельцем, решившим купить полис «каско».

Рассказы знакомых о том, как они выбирают недорогой полис «каско», порой поражают своей схожестью. Сначала они с завидным упорством изучают интернет сайты всех известных им компаний. Изучают тарифы, самостоятельно ведут расчеты, используя он-лайн калькулятор, в конечном итоге идут в компанию, которую посоветовали знакомые.

Как же грамотно выбрать компанию для заключения договора «каско»? Безусловно, лучше за консультацией обратится к профессионалам.

«При выборе страховой компании, в первую очередь надо обращать внимание на ее стабильность. Только крупные страховщики способны гарантированно обеспечить выплаты по страховому случаю. Кроме того, например, в нашей компании, имеющей 90-летний опыт страхования, клиенту могут предложить различные варианты страхования с учетом стоимости автомобиля, возраста, стажа вождения и даже финансовых возможностей», - рассказывает начальник отдела автотранспортного страхования Приморского филиала компании РОСГОССТРАХ Дмитрий ФЕТИСОВ.

«Немаловажным моментом является стоимость полиса, - поясняет Дмитрий Фетисов. - Своим клиентам мы предлагаем различные варианты оптимизации стоимости полиса. Для аккуратных водителей идеально подойдет применение динамической франшизы, вы получаете высокий уровень сервиса, полноценную защиту и при этом полис обойдется на 15% дешевле. Кроме того, если вы являетесь клиентом компании РОСГОССТРАХ по ОСАГО и безубыточно проездили два года, вы можете рассчитывать на дополнительную скидку. За подробной бесплатной консультацией и помощью в подборе варианта страхования, идеально подходящего именно вам, можно обратиться в любой офис продаж компании РОСГОССТРАХ».

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".