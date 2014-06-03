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Акционеры "Владивосток Авиа" не решились обращаться к кредиторам за помощью

03 Июня 2014, 17:45 | Владивосток

Акционеры авиакомпании "Владивосток Авиа" на внеочередном собрании не приняли решения об обращении к кредиторам с предложением ввести в отношении авиакомпании процедуру финансового оздоровления

Как уже сообщал "Золотой Рог", Арбитражный суд Приморского края в конце марта по иску ООО "Аэро-Груз" (Владивосток) ввел в отношении "Владивосток Авиа" (входит в группу компаний "Аэрофлот") процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев. Временным управляющим назначен Яков СЕДНЕВ. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 29 сентября.

Ранее "Аэрофлот" принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и САТ в единого дальневосточного перевозчика. Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы компании САТ, которая в октябре 2013 года была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора". 24 января 2014 года "Аэрофлот" передал 49% акций "Авроры" в собственность Сахалинской области, оставив в собственном распоряжении 51%.

Основными владельцами ОАО "Владивосток Авиа" в настоящее время являются САТ (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: банкротство  аэрофлот  акционеры  "владавиа" 



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