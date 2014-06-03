Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Акционеры "Владивосток Авиа" не решились обращаться к кредиторам за помощью
Акционеры авиакомпании "Владивосток Авиа" на внеочередном собрании не приняли решения об обращении к кредиторам с предложением ввести в отношении авиакомпании процедуру финансового оздоровления
Как уже сообщал "Золотой Рог", Арбитражный суд Приморского края в конце марта по иску ООО "Аэро-Груз" (Владивосток) ввел в отношении "Владивосток Авиа" (входит в группу компаний "Аэрофлот") процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев. Временным управляющим назначен Яков СЕДНЕВ. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 29 сентября.
Ранее "Аэрофлот" принял решение объединить подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и САТ в единого дальневосточного перевозчика. Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы компании САТ, которая в октябре 2013 года была переименована в ОАО "Авиакомпания "Аврора". 24 января 2014 года "Аэрофлот" передал 49% акций "Авроры" в собственность Сахалинской области, оставив в собственном распоряжении 51%.
Основными владельцами ОАО "Владивосток Авиа" в настоящее время являются САТ (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Контейнеры из Пусана выбрали удобный путь через порт Владивосток
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Из Владивостока в Хабаровск запустят дополнительный авиарейс
Новости раздела
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Во Владивостоке остыли топки мусоросжигательного завода
- Во Владивостоке снизились цены на бензин
- Приморье подсадят на масла российского производства
- Врио губернатора Приморья: "Расстрельные" списки по "Хаяттам" уже готовы
- Еще один "боинг" из Владивостока будет летать в московский аэропорт "Шереметьево"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский