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Wi-Fi появился в муниципальном транспорте
Два городских автобуса во Владивостоке, работающие на маршрутах №31 (Железнодорожный вокзал - Тихая) и №90 (Центр-Луговая) оснащены системой Wi-Fi. Теперь все пассажиры этих автобусов могут бесплатно воспользоваться Интернетом во время поездки. Такая возможность им была предоставлена в результате реализации совместного проекта компании МТС и администрации Владивостока.
В результате реализации проекта в марте 2011 года ежедневное потребление трафика в сети Wi-Fi выросло в 10 раз по сравнению с февралем 2011 года. Уже в мае этого года число автобусов, оснащенных такой системой, должно возрасти до 8, в сентябре – до 16, а в декабре 2011 года таких автобусов во Владивостоке станет около 50. По словам Владимира СУХОВЕЕВА, начальника отдела по работе с ключевыми клиентами МТС в Приморском крае, это делается для того, чтобы повысить привлекательность городского транспорта для всех категорий граждан.
Кроме этого, в совместных планах администрации Владивостока и компании МТС – создание зон свободного доступа в Интернет на центральных остановках Владивостока и вокзалах.
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