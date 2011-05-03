Wi-Fi появился в муниципальном транспорте

Два городских автобуса во Владивостоке, работающие на маршрутах №31 (Железнодорожный вокзал - Тихая) и №90 (Центр-Луговая) оснащены системой Wi-Fi. Теперь все пассажиры этих автобусов могут бесплатно воспользоваться Интернетом во время поездки. Такая возможность им была предоставлена в результате реализации совместного проекта компании МТС и администрации Владивостока.

В результате реализации проекта в марте 2011 года ежедневное потребление трафика в сети Wi-Fi выросло в 10 раз по сравнению с февралем 2011 года. Уже в мае этого года число автобусов, оснащенных такой системой, должно возрасти до 8, в сентябре – до 16, а в декабре 2011 года таких автобусов во Владивостоке станет около 50. По словам Владимира СУХОВЕЕВА, начальника отдела по работе с ключевыми клиентами МТС в Приморском крае, это делается для того, чтобы повысить привлекательность городского транспорта для всех категорий граждан.

Кроме этого, в совместных планах администрации Владивостока и компании МТС – создание зон свободного доступа в Интернет на центральных остановках Владивостока и вокзалах.