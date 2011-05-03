Технический прогресс для городского автобуса

Камеры видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi, устройства для считывания электронных карточек оплаты проезда и приборы учета расхода топлива – таким уже в ближайшем будущем должно стать типовое оснащение городского автобуса во Владивостоке.

Перспективы развития инновационной экономики на примере развития транспортной инфраструктуры обсуждали участники круглого стола, организатором которого выступила администрация Владивостока, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный региональный учебно-методический центр, Дальневосточный центр координации научно-исследовательской работы студентов. Интерес к развитию транспортно-логистического комплекса в регионе проявила и Государственная Дума РФ – в работе мероприятия принял участие депутат Роберт ШЛЕГЕЛЬ, и транспортные предприятия региона.

«Дальний Восток сегодня представляет большой интерес. Один из основных вопросов – развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Владивосток – это ключевая точка в АТР, и те возможности, которые здесь открываются, могут использоваться для развития России в целом. Край располагает уникальными возможностями, вопрос в том, как этими возможностями воспользоваться», - сказал депутат, открывая работу круглого стола.

Затем собравшимся был представлен доклад, касающийся основных направлений развития и внедрения инноваций в транспортной отрасли.

«Основные направления инноваций на транспорте сегодня лежат в следующих направлениях – это создание и развитие нетрадиционных транспортных систем, совершенствование транспортных средств, создание новых или совершенствование существующих транспортных средств, - считает Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ, заместитель генерального директора ОАО «ДНИИМФ». - В этих направлениях идет основная работа. И в ней уже есть определенные результаты».

Евгений Новосельцев представил участникам круглого стола такую инновационную разработки, как экраноплан (высокоскоростное транспортное средство, объединяющее лучшие качества судна и самолета), первые попытки промышленного строительства которого уже предпринимались в Арсеньеве. Большие перспективы развития, по словам ученого, и у монорельсовых дорог - в ходе недавнего визита во Владивосток специалистов Корейского железнодорожного института было отмечено, что через 50 лет именно этот вид транспорта будет самым конкурентоспобным.

Работают ученые и над такими устройствами, как струнный транспорт Юнницкого – эта технология в Приморье практически доведена до практического применения. По мнению экспертов, строительство линий для струнного транспорта в 30 раз дешевле, чем железные или автодороги. Именно такой транспорт очень удобен для перевозки грузов в условиях севера. Серьезные наработки есть у ученых в области перемещения грузов по трубопроводам, разработаны также дирижабли грузоподъемностью более 500 тонн.

Что касается совершенствования транспортных средств, то в Приморье особое внимание уделяется морскому транспорту. И если сейсмические и солнечные суда пока существуют только в разработках ученых, то скоростное морское такси уже сегодня может быть успешно включено в существующую транспортную инфраструктуру Владивостока.

Активно модернизируется сегодня и наземный транспорт. По словам Максима МОЛЧАНОВА, начальника отдела транспорта администрации Владивостока, сегодня идет активная информатизация транспортной отрасли. Так, в 2010 году во Владивостоке была запущена единая диспетчерская служба, в зону ответственности которой входят более 300 автобусов. На очереди – подключение к диспетчерской паромов, катеров и электричек.

«Кроме этого, сегодня администрацией края приняты решения, которые стимулируют коммерческие транспортные предприятия обновлять автобусный парк, - говорит Максим Молчанов. - До конца года парк частных автоперевозчиков пополнят 80 новых автобусов. Около 300 автобусов уже сегодня оснащены системой ГЛОНАСС, в двух муниципальных автобусах установлен бесплатный Wi-Fi. Кроме этого, к саммиту АТЭС в городском транспорте остановки будут объявлять на двух языках, а во время проезда по центральным улицам города гостям и жителям города будет представлена краткая историческая справка. Сейчас этот проект работает в пилотном варианте, но через 2-3 месяца эта система будет работать во всех муниципальных автобусах Владивостока».

Кроме этого, запуск единой диспетчерской службы позволит также установить в центре города два информационных табло, на которых кроме температуры воздуха, уровня радиации и времени, будет сообщаться о времени подхода транспорта к остановкам. Эти табло администрация Владивостока планирует установить вместе с компанией МТС. В ближайших планах администрации Владивостока – выпуск электронных карточек оплаты проезда, информацию с которых будут считывать специальные устройства в автобусах. По мнению специалистов администрации города, это позволит не только увеличить собираемость налогов, но и даст всю информацию для оптимизации транспортной инфраструктуры Владивостока. Кроме этого, уже в ближайшее время на городских автобусах будет установлено оборудование, которое позволит отслеживать расход топлива. Также автобусы будут снабжены камерами видеонаблюдения.

Тему внедрения последних технических разработок на общественном транспорте продолжил и Владимир СУХОВЕЕВ, начальник отдела по работе с ключевыми клиентами МТС в Приморском крае. По его словам, внедрение телематики на транспорте позволяет сократить расходы транспортных компаний на 25-30%. На сегодняшний день к системе ГЛОНАСС во Владивостоке подключено 300 автобусов, но уже к июлю их число увеличится до 800.

Технология ближайшего будущего – это и возможность оплаты проезда при помощи технологии NFC («коммуникация ближнего поля»). Эта технология позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте, просто поднеся телефон к считывающему терминалу. Эта система активно используется в Японии, теперь к ее внедрению приступили и в России – в Москве и Екатеринбурге планируются к запуску пилотные проекты NFC в метрополитене и общественном транспорте. При условии успешного завершения тестирования технология будет внедряться в российских городах, в том числе и во Владивостоке при участии компании МТС.

Для того, чтобы инновации в транспортно-логистическом комплексе развивались еще более стремительно, сегодня необходимо не только продвигать существующие разработки в реальный сектор экономики, но и создавать новые инновационные решения. Для этого, конечно, необходимы кадры. Этой теме особая роль была отведена в дискуссии, развернувшейся после выступления всех спикеров круглого стола. В итоге было решено создать при ДВФУ «Дальневосточный исследовательский центр по вопросам развития транспорта и логистики».

«В транспортной отрасли и логистике в настоящее время наблюдается дефицит кадров, особенно системно подготовленных, способных решать стратегические вопросы развития городов и территорий, - считает Анвир ФАТКУЛИН, проректор по науке и инновациям ДВФУ. – Основными задачами Дальневосточного исследовательского центра по вопросам развития транспорта и логистики станет развитие инфраструктуры коммерциализации исследований в области транспорта, логистики, исследование и оптимизация городских, международных и междугородних перевозок, прикладные транспортно-логистические исследования, разработка бизнес-проектов и оценка эффективности транспортных коридоров».

К решению этих задач решено подключить студентов, преподавателей, ученых, а также представителей транспортно-логистических компаний региона.