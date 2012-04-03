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Утверждены правила заключения договоров на коммунальные услуги

03 Апреля 2012, 23:26 | Владивосток

Все коммунальные услуги, их количество и качество, а также способы разрешения конфликтов будут зафиксированы в специальных договорах на поставку коммунальных услуг. Правительство утвердило правила заключения таких договоров.

Документ определяет обязательные условия: вид коммунального ресурса, дату начала его поставки, показатели качества, порядок определения его объема, цены и оплаты.

В шестимесячный срок Минрегионразвития поручено разработать и по согласованию с Федеральной антимонопольной службой утвердить примерные договоры ресурсоснабжения. Имея в руках такую «шпаргалку», неопытные управляющие домом (например, из ТСЖ) обезопасят себя от недобросовестных коммунальщиков и некачественных услуг.

- Самое главное - в документе приведена формула расчета потребляемых ресурсов при отсутствии общедомовых приборов учета, - сообщила «ЗР» заместитель гендиректора УК Первореченского района Татьяна ПЛОТНИКОВА.

До настоящего времени во Владивостоке параметры теплоносителя замерялись поставщиком ресурса – ДГК – на границе с муниципальными тепловыми сетями, по которым тепло транспортируется к жилым домам. И выставлялись счета по количеству отпущенных гигакалорий. Если жильцы жаловались на холод в квартирах, но параметры теплоносителя соответствовали нормативам, энергетики отказывались делать перерасчет, мотивируя тем, что это не их вина.

Теперь параметры теплоносителя должны определяться на границе каждого конкретного дома. По мнению управляющих компаний, нередко причина недотопа кроется в разбалансированности городских теплосетей. Но если на общедомовом теплоузле параметры теплоносителя окажутся в норме, компенсировать недотоп будет УК.

Кстати, при наличии общедомового водомерного счетчика нет смысла ставить индивидуальные счетчики на горячую воду – все равно придется платить не только за себя, но и за соседских квартирантов, за протечку трубы в подвале и т.п. Поэтому жильцы многоквартирных домов вскоре начнут отказываться от общедомовых приборов учета.

Плата за коммунальные услуги рассчитывается на основании данных приборов учета (общедомовых и индивидуальных), а при их отсутствии - по нормативам, утвержденным органами власти (ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ). А вот норм объема коммунальных услуг на общедомовые нужды не существует. Его оплата распределяется на всех жильцов многоквартирного дома.

Светлана СМИРНОВА, «Золотой Рог».

Автор: Ирина Светланская
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