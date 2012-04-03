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Остров Гуам приветствует дальневосточников: «Хафа адэй!»
С этого приветствия на языке чаморро начались воркшопы, посвященные развитию туризма на о. Гуам. Во Владивостоке и Хабаровске прошли специализированные выставки-воркшопы, организованные владивостокской туристической компанией RAITEX в партнерстве с Region Club и посвященные туристическому потенциалу американского острова Гуам. Дальневосточники смогли наладить прямые контакты с представителями турбизнеса Гуама.
Интерес к мероприятиям был немалый – залы отелей «Интурист» в Хабаровске и «Версаль» во Владивостоке были заполнены до отказа. О том, какие возможности для отдыха предоставляет крупнейший в Микронезии остров, почему это идеальное место для проведения свадеб, как за три дня получить международный дайверский сертификат, чем так славятся праздники «фиестас» и насколько привлекателен Гуам в плане инвестиций в недвижимость, дальневосточным туроператорам рассказали участники Road Show: cенатор Гуама Тина РОУЗ МУНА БАРНС, консул по политико-экономическим вопросам Генерального консульства США в г. Владивостоке Элизабет МАКДОНАЛЬД, директор по маркетингу Guam Visitor Bureau Пилар ЛАГУАНА, президент компании Guam Troika Tours Екатерина САБЛАН, директор по продажам и маркетингу Guam Russia Tours Юлия САФЕР, президент риелторской компании Edge Realty Альфредо БУСТАМАНТЕ и другие.
«До последнего времени Гуам был незаслуженно обделен вниманием туристов и проигрывал в популярности тому же Сайпану из-за необходимости получения визы. С середины января нынешнего года въезд для россиян на Гуам безвизовый. Учитывая тот факт, что перелет туда обходится дешевле, чем на ряд соседних островов, а возможностей для отдыха более чем достаточно, интерес индивидуальных туристов к Гуаму должен увеличиться», - считает директор туристической компании RAITEX Ольга ЗАЙЦЕВА.
Несмотря на то что на сегодня доля россиян в общем потоке иностранных туристов крайне мала – 0,05% (безусловным лидером является Япония –71%), Гуам готов к встрече русскоязычных гостей, большинство местных турфирм укомплектовано русскоговорящими переводчиками и гидами.
«Дальний Восток России является для нас одним из самых перспективных рынков, - говорит сенатор Тина Роуз Муна Барнс. – И, поверьте, нам есть что предложить вашему туристу. На территории острова проживает более сотни этнических групп, у него богатейшая история, и мы рады будем разделить с вами нашу культуру, вкусную еду, роскошные пляжи и все то, что делает Гуам особенным местом».
«Поводов для посещения Гуама предостаточно, - продолжает Пилар Лагуана, - это и событийный туризм (чего стоит знаменитый осенний фестиваль, посвященный культуре населяющих Микронезию народов), потрясающий шопинг, которым славится остров беспошлинной торговли, погружение в историю тихоокеанского театра военных действий (в наших водах покоятся корабли, затонувшие в двух мировых войнах), отличный дайвинг и т.д.»
Представители национального туристического бюро Гуама намерены продолжить продвижение туристического потенциала острова на Дальнем Востоке. В мае они примут участие в XVI Международной туристской выставке PITE-2012, после чего планируют провести воркшоп на Сахалине.
Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».
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